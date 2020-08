In de rubriek Webfolio de bijdrage van Jeremy Meek

Artist statement:

Ik heb drie maanden door het Navajo reservaat, het grootse gebied van native americans in Amerika, gereisd om portretten te maken van de LGBTQ-gemeenschap en de unieke problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Hoewel veel van de personen die ik fotografeerde kwesties noemden als depressie, discriminatie en andere problemen die vaak voorkomen in LGBTQ-gemeenschappen, was intens isolement een eerder uniek thema onder de Navajo.



De Navajo-natie beslaat meer dan 100,000 km2 van dor en bergachtig land tot uitgestrekte woestijnen van drie staten in het zuidwesten van Amerika. Ongeveer 174,000 mensen wonen verspreid over de afgelegen steden en gemeenschappen. De geografie van de Navajo-natie verergert de sociale vervreemding van haar LGBTQ-leden van hun families en leeftijdsgenoten.

De Navajo-cultuur erkent traditioneel een breed scala aan seksuele oriëntaties en genderidentiteiten, waaronder een derde geslacht dat bekend staat als nádleeh. Deze concepten zijn echter in de loop van de tijd vervaagd nadat het christendom en de kolonisatie een meer binair begrip van gender oplegden en de definities van seksualiteit fundamenteel veranderden. Zoals een transgender me vertelde: “Het reservaat is mijn thuis, maar er is hier niets meer voor mensen zoals ik.”

Veel van de Navajo LGBTQ’s hopen echter dat de herintroductie van traditionele genderconcepten zal leiden tot meer acceptatie. Ze zijn sterk afhankelijk van de oudsten van de Navajo-natie, die zich nog steeds aan die ideeën houden, om de rest van de gemeenschap te onderwijzen.

Deze fotoreportage kwam in stand in samewerking met de Navajo College.

Jeremy Meek

www.jeremymeekphotography.com

https://www.instagram.com/jmeek2003/