Japser Doest won met zijn serie Meet Bob verschillende prijzen. Hij won niet alleen een prijs bij de World Press Photo maar afgelopen week won hij ook een prijs bij de Sony World Photography Awards in de categorie Professional Natural World & Wildlife. Onze redacteur Diana Bokje had een interview met hem dat wij in het nieuwste nummer #2 van Pf hebben gepubliceerd.

door Diana Bokje

Jasper Doest houdt met zijn fotografie zowel zijn publiek als zichzelf een spiegel voor. Waar hij enerzijds de verteller is, is hij anderzijds ook consument die zijn ecologische voetstap nalaat op deze planeet. Zijn foto’s van de Japanse makaken, badderend in een warme bron in de sneeuw, zijn de hele wereld overgegaan en inspireerden anderen om naar Japan te gaan. Ook Doest keerde terug. Ditmaal toont hij de keerzijde van de medaille.

Ze is een alleenstaande moeder met een succesvolle dierenartspraktijk, runt een stichting voor dierenopvang en educatieprogramma’s en doet onderzoek naar vleermuizen op verschillende Caribische eilanden. Bovendien werd ze vorig jaar Nederlands kampioen kogelstoten bij de masters. Deze wonder woman is Odette Doest, de nicht van de fotograaf. Zij bracht Doest op het pad van Bob de flamingo, hoofdrolspeler in een human interest story over een vrouw die zich met tomeloze energie inzet om dieren te helpen. “In eerste instantie ging ik bij Odette op bezoek om wildlife beelden te maken voor op de muur van haar dierenkliniek op Curaçao. Tot ik in mijn slaapkamer lag en er een flamingo binnen kwam wandelen. Toen was ik verkocht. Het werd letterlijk in mijn schoot geworpen.”

Bob de flamingo

De flamingo, Bob, was tegen het Hilton hotel gevlogen en zat in de opvang voor een hersenschudding en een verwonding aan zijn voet. Die wond vereiste blijvende zorg. Bob liep vroeger rond bij het aquarium in Curaçao en is daardoor zo aan mensen gewend geraakt dat hij niet meer terug kan in de natuur. De keuze voor mijn nicht was om Bob te houden of te euthanaseren. Zij heeft ervoor gekozen om hem in te zetten voor educatie en het dier lijkt zich daar goed bij te voelen. De flamingo gaat mee naar scholen waar kinderen leren over natuurbehoud. Ondanks dat wil Odette nog steeds dat het dier zich flamingo voelt, daarom gaat zij bijvoorbeeld met hem zwemmen. Een speciaal zoutwaterzwembad in de tuin met een laag en diep gedeelte maakt het mogelijk dat de dieren buiten kunnen leven in plaats van in een hok. De serie is gebaseerd op drie elementen: het educatieve aspect, de vrouw die zich inzet om iets te doen voor de natuur en de rol die de flamingo speelt bij de opvang van andere flamingo’s. Wanneer een dier ineens in een gevangenschapssituatie komt, heb je kans dat hij het niet redt vanwege stress. Als er dan een soortgenoot is die weet hoe je uit een emmer kunt eten en gewoon super relaxed is terwijl jij je ongemakkelijk voelt, heeft dat impact op hoe snel je in staat bent om te hertstellen.

De eerste beelden die Doest van Bob maakte zaten vol humor. Bob op de bijrijdersstoel in de auto of voor een snoepautomaat op school. Iets te grappig, vond de fotograaf. Zodra er een andere gewonde flamingo was, keerde hij terug om ook de diepere kant van het verhaal vast te leggen. “De humor is grappig, maar ik ben zelf geen liefhebber van humor over de rug van anderen, enkel ter vermaak. Op één foto zie je mijn benen in het water met Bob drijvend daarachter. De situatie ziet er net zo uit als de toerist met zijn plastic flamingo in het zwembad, maar ineens blijkt de flamingo echt te zijn. Ik vind het heel leuk om met dat soort dingen te spelen. Door middel van een metafoor breng ik de relatie tussen mens en dier in beeld. De serie gaat over het verhaal en de humor is het verrassingselement. Het is een manier waarop je andere mensen kunt bereiken dan natuur- en milieufotografen doen.”

