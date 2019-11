Fotograaf/filmmaker Jan Van IJken is te gast bij Fotografencafé Amersfoort. Donderdag 28 november komt fotograaf/filmmaker Jan van IJken naar het Fotografencafé Amersfoort. Eerder dit jaar was hij nog te zien bij De Wereld Draait Door, waar hij over zijn film Becoming sprak. Jan vertelt bij het Fotografencafé Amersfoort over zijn fascinatie voor de natuur, biologie en de microscoop als middel om die te bekijken. En over opdracht- en projectfotografie, hoe hij te werk gaat en hoe zijn films tot stand komen.

ViralJan van IJken kijkt objectief en dringt je geen mening op. Het liefst werkt hij alleen, langdurig en geconcentreerd. In Becoming (2018, HD video kleur, 06:15), zie je tot in microscopische details de ontwikkeling van een salamander in het transparante ei, van de eerste celdeling tot het uitkomen. Deze film is viral gegaan op internet en is door een paar miljoen mensen bekeken.

Document Nederland

Vanuit opdrachtfotografie is Jan gaan werken aan zijn eigen fotoprojecten. Het boek Dierbaar (2005) is daar een voorbeeld van. Jan laat zien hoe de mens omgaat met dieren in de bio-industrie, maar hij laat ook de plek zien die huisdieren innemen bij mensen thuis. Het contrast tussen bijvoorbeeld de prijswinnende hond en het proefdierlaboratorium is groot en confronterend. Dit project maakte hij in opdracht van Rijksmuseum en NRC Handelsblad en is te zien geweest in Huis Marseille Amsterdam. Het maakt onderdeel uit van Document Nederland.

Adembenemend

The art of Flying (2015,HD video, zwart/wit, 06:52) is een van zijn eerste korte films over de duizenden spreeuwen die zich rond de schemer verzamelen en gaan zwermen, een adembenemend fenomeen. Jan heeft ze gefilmd in de winter van 2014–2015. De spreeuwen bleven in Nederland en gingen niet naar het zuiden vanwege de relatief zachte winter. De film is te zien geweest bij meer dan 50 internationale filmfestivals waaronder Het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

