Verwacht een ontregelend muzikaal fotospektakel waarin de zegeningen van onze online beeldcultuur worden gevierd. Een show over de kunst van kantoorfotografie, de gevolgen van middelmatig hoerenbezoek en opvallende haartrends onder wethouders. Van der Burg beseft dat hij wordt ingehaald door de moderne tijd met zijn overvloed aan digitale beelden en vraagt zich openlijk af of Ed van der Elsken in deze tijd nog wel de deur uit zou zijn gekomen om er eigen beelden aan toe te voegen. Als je bent uitgelachen, is je blik op de mensheid nooit meer hetzelfde.

De fotoshow vindt plaats op vrijdag 6 september van 20.00 – 21.30 uur in het Nederlands Fotomuseum. Tickets kosten 10 euro (exclusief museumentree) en zijn te bestellen via nederlandsfotomuseum.nl.

Jan Dirk van der Burg (1978) fotografeert, filmt en maakt fotocomedy. Hij is onder andere bekend om zijn fotoboeken Olifantenpaadjes (2011) en Tweetbundelbox (2016) en zijn wekelijkse beeldcolum #heerlijkgenieten in Volkskrant Magazine. In 2018 werd Van der Burg verkozen tot Fotograaf des Vaderlands en is daarmee twee jaar ambassadeur voor de Nederlandse fotografie.

Het Nederlands Fotomuseum wordt gesteund door:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Gemeente Rotterdam | BankGiro Loterij | Prins Bernhard Cultuurfonds | Wertheimer Fonds