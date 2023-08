Jan Banning in Acme Studios

terug

Acme Studios opent in Den Haag met een tentoonstelling van de bekende Nederlandse fotograaf Jan Banning. De tentoonstelling, Bureaucratic Forms, bevat de nieuwste serie van Banning: Typewriter Sentences, een opvallende afwijking van zijn bekendere portretten.

© Jan Banning, Law and Order, Uganda, 2013. Kirinya Main Prison, Uganda’s 2nd max security prison, in Jinja. Convits 898, Remand 24, total 922. Prison was built for 336 inmates. Ivan Niwamanya (29), function: Chief Jailor. Rank: Principal Officer II. He is also judge when conflicts among inmates have to be settled.

De tentoonstelling, Bureaucratie Forms, bevat de nieuwste serie van Banning: Typewriter Sentences, een opvallende afwijking van zijn bekendere portretten. Deze nieuwe afbeeldingen zijn als het ware “portretten” van typemachines die documenten produceren van de historische, legale executies van Sacco & Vanzetti en andere veroordeelden. Allen onschuldige slachtoffers van het Amerikaanse gerechtelijk systeem. De verschillende typemachines in de galerie vormen een integraal onderdeel van de tentoonstelling en voegen een tastbare verbinding toe aan Banning’s fotos. Bezoekers worden uitgenodigd om de verschillende typemachines te gebruiken en kunnen schrijven wat zij willen.

© Jan Banning, Notice of Compliance of execution of Bartolomeo Vanzetti, Italian immigrant and anarchist, executed in the electric chair at Charlestown State Prison on Aug 23, 1927 in Boston, MA. On August 23, 1977 (the 50th anniversary of the execution), then Massachusetts Governor Michael Dukakis issued a proclamation that Sacco and Vanzetti had been unfairly tried and convicted and that “any disgrace should be forever removed from their names”

Het oeuvre van Banning is vaak gericht op gevoelige en ontroerende menselijke portretten in series als Troostmeisjes, Down and Out in the South, Traces of War en andere. De rode draad die deze menselijke portretten verbindt is het onderdrukkende gevolg van onrechtvaardig sociaal beleid, disfunctionele rechtssystemen en twijfelachtige politieke beslissingen. Typewriter Sentences ontkoppelt de “mens van vlees en bloed” aan beide kanten van gerechtelijke beslissingen over leven en dood, door tussenkomst van een mechanische typemachine en het wettelijke, zwart op wit gestelde, besluit dat het produceert. Juist door deze daad van ontkoppeling worden de emotionele menselijke verhalen diepgaand in beeld gebracht.

De tentoonstelling Bureaucratie Forms bevat ook enkele van Banning’s bekendste fotos uit zijn populaire project Bureaucratics en zijn eerdere project Low & Order en Cyprus: The Green Line. Deze fotografische afbeeldingen worden aangevuld door de aanwezigheid in de galerie van typemachines uit de jaren 1920 tot de jaren 1960. Het prachtige ontwerp van deze utilitaire schrijfmachines staat in schril contrast met hun algemeen gebruik in bureaucratische en juridische omgevingen. Het feit dat dezelfde prachtige machines kunnen worden gebruikt om liefdesbrieven, poëzie en grote literaire werken te schrijven “hangt in de lucht”, waardoor de kijker zich bewust is van de menselijke rol bij het aanbrengen van woorden op getypte pagina’s.

Acme Studios Frederikstraat 943 Den Haag

van 25 augustus tot 29 oktober 2023

https://acmestudios.nl