Iris Sikking nieuwe conservator Fotomuseum Den Haag

Met de komst van Iris Sikking wordt het team van conservatoren van Fotomuseum Den Haag verrijkt. Samen met conservator Willemijn van der Zwaan wordt Sikking verantwoordelijk voor het tentoonstellingsprogramma en de fotocollectie. Conservator Wim van Sinderen gaat begin 2023 met pensioen.

Sikking is al jarenlang werkzaam in de fotografie als freelance curator, docent en schrijver en was recentelijk gastcurator van de Biennale für aktuelle Fotografie 2022.

© Eefje Ludwig

Directeur Benno Tempel: “Met grote solotentoonstellingen van Anton Corbijn, Erwin Olaf, Michael Wolf en Sally Mann is Fotomuseum Den Haag in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een toonaangevend foto-instituut in Nederland en ver daarbuiten. Ik ben zeer verheugd Iris Sikking als conservator welkom te heten. Met tentoonstellingen als Angry: Jong en Radicaal en De Ideale Mens, babyportretten van 1840 tot heden weet zij via fotografie het publiek een onverwacht perspectief op actuele thema’s te bieden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat zij met haar kennis en expertise tentoonstellingen weet neer te zetten, die het publiek prikkelt en anders laat kijken.”

Conservator Iris Sikking zegt over haar aanstelling: ‘Ik ken Fotomuseum Den Haag als een plek waar fotografie op een spannende en eigenzinnige manier wordt gepresenteerd. Documentair en kunst wisselen elkaar af, van internationaal gevestigde namen met grote solo’s tot fotografen in de bloei van hun carrière met meer experimentele presentaties. Deze lijn wil ik samen met conservator Willemijn van der Zwaan voortzetten en stevig verankeren in het tentoonstellingsprogramma en de randprogrammering. Ook is het mijn ambitie om meer ruimte te maken voor thematische groepstentoonstellingen met een mix van makers uit alle delen van de wereld over actuele thema’s die iedereen raken, zoals de klimaatcrisis.

Ik kijk ernaar uit de ervaring die ik in de afgelopen zeventien jaar als freelance curator heb opgedaan in te zetten voor dit museum en samenwerkingen aan te gaan met internationale fotografen, fotografie-instellingen, opleidingen en ontwerpers.”

Over Iris Sikking

Iris Sikking (1968) is opgeleid als filmeditor en fotohistoricus en tot nu toe werkzaam als een onafhankelijk curator, docent en schrijver. In deze rol stelde zij voor musea en festivals in binnen- en buitenland veelal thematische tentoonstellingen samen, werkte mee aan publicaties en fotoboeken en lanceerde online projecten.

Recentelijk trad Sikking op als gastcurator van de Biennale für aktuelle Fotografie 2022 in Mannheim, Ludwigshafen en Heidelberg, stelde zij een overzichtstentoonstelling samen van de fotograaf Chas Gerretsen voor het Nederlands Fotomuseum en werkte zij als gastredacteur voor Trigger#3 Care, uitgegeven door FotoMuseum, Antwerpen. In 2018 was ze co-editor van de bundel Why Exhibit? Positions in Exhibiting Photography (Fw:books) om een ??basis te leggen voor een breder discours over het tentoonstellen van fotografie in de eenentwintigste eeuw. Van 2012 tot 2020 doceerde Sikking aan de BA Photo, Film & the Digital aan de St. Joost School of Art and Design in Breda. Sikking startte haar carrière bij Stichting Paradox, waar zij als projectmanager, producer en curator bij vele fotografieprojecten betrokken was.