Iris Haverkamp Begemann wint SO 2023 Award

Dit jaar werd voor de achtste keer de Selection of Dutch Photograhy Award uitgereikt tijdens het netwerkdiner in Capital C in Amsterdam. Uit de shortlist van twintig fotografen benoemde de jury Iris Haverkamp Begemann met haar serie ‘I Went on a Holiday from a Country You Fled From’ tot winnaar van SO 2023. De SO 2023 Student Award ging naar Katerina Motylova en het publiek koos massaal voor het werk van Eelco Wortman.

© Iris Haverkamp Begemann

De jury over het werk van Iris Haverkamp Begemann

‘Je ziet dat de hoofdpersoon botst met haar omgeving, dat de mannen niet weten wat ze met haar moeten. Je voelt ook de leegte. Dat maakt het migratieverhaal haast tastbaar: een eenzaamheid die zij als transvrouw ervaren heeft, maar ook de eenzaamheid die de achterblijvers waarschijnlijk voelen. De lading van het verhaal blijft in iedere foto behouden en hoe meer je van het verhaal weet, hoe meer de foto’s verrijkt worden. Maar ook zonder het verhaal, staat de serie stevig. Daarnaast zijn de compositie en kleuren prachtig.’

De Jury van 2023

Ieder jaar selecteert een jury uit alle hoeken van het vak twintig professionele fotografen, waaronder vier studenten. In series variërend van zeven tot maximaal twaalf beelden presenteren deze fotografen de breedte en diepte van hun signatuur. De eclectische selectie geeft stof tot nadenken en laat je verdwalen in techniek. Met verhaal en durf, onderscheiden zij zich door eigenheid.

De jury bestond dit jaar uit: Arno Haijtema, (redacteur Volkskrant), Gijs van den Berg (creatief directeur en partner KesselsKramer,) Jouk Oosterhof (fotograaf), Meryem Slimani (fotograaf en artdirector) en Valeria Posada Villada (curator public practice Foam).

Over de serie

Door hun hechte vriendschap begonnen Iris Haverkamp Begemann en Alejandra Ortiz (schrijver en activist) de parallellen in hun dagelijkse leven in Amsterdam te zien, maar werden ook de harde contrasten tussen hun persoonlijke ervaringen voelbaar. Tijdens gesprekken werd een idee voor een creatieve samenwerking geboren: gebruikmakend van het voorrecht dat Iris heeft als een Nederlandse cis-gender blanke vrouw, reisde ze naar Alejandra’s geboorteplaats in Mexico om de plaats te documenteren die Alejandra, een Mexicaanse transgender vrouw van kleur, achterliet in een poging om geweld te ontvluchten. Terwijl Iris gemakkelijk een vakantievisum aanvroeg, bleef Alejandra vechten voor haar asiel, waarbij de Nederlandse regering de dringende behoefte aan Alejandra’s documentatie niet erkende; papieren waaruit blijkt dat Mexico niet wordt erkend als een gevaarlijk land voor homo’s en transgenders. Een reis- en fotografieserie om een tegenstelling tussen ervaring en persoonlijke vrijheid bloot te leggen.

© Katerina Motylova

Katerina Motylova Student Award winnaar

Naast de SO-winnaar is er ook de winnaar van de SO Student Award. Deze is dit jaar gewonnen door Katerina Motylova met haar serie ‘Loss’ . Zij maakte documentair werk over verlies: over het verliezen van haar thuis in Oekraïne, over verdeeldheid binnen de familie, en over het verliezen van haar zus. Ze stelt zichzelf vragen over identiteit en spreekt zich uit over haar verlies zodat er niet vergeten wordt.

De jury over het werk van Katerina Motylova

‘De kracht van dit verhaal is de verandering van situatie. Het gebruik maken van de situatie en toeval, van het lot dat dingen je overkomen en die in je fotografie blijven verwerken. Veel fotografen werken met begin- en eindpunt, maar hier volgen de evenementen elkaar op terwijl ze de fotograaf overkomen. Dit maakt fotografie een centraal punt in het leven. Zo krijgen we een verhaal aan de buitenkant mee dat van binnen gemaakt is. Het beweegt mee met de gebeurtenissen op een bepaalde manier. Dat zie je niet vaak, dat foto’s zich in hun context vernieuwen.’

© Eelco Wortman

Eelco Wortman wint SO 2023 Publieksprijs

Van de ruim 3000 stemmen gingen de meeste stemmen naar Eelco Wortman. Hij is daarmee de winnaar van de SO 2023 Publieksprijs. Eelco ging op zoek naar het verhaal van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. ‘Life on Hold’ vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de Oekraïense vluchteling in Nederland. Terwijl het leven in hun thuisland op pauze staat, gaat het hier verder.

Selection of Dutch Photography 2023

De Selection Of Dutch Photography Award, oftewel SO ’23 Award, is de fotografiewedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf. DuPho, de beroepsvereniging voor professionele fotografen in Nederland, is de organisator van de SO ’23 Award en wil met deze wedstrijd de aandacht vestigen op het diverse fotografielandschap in Nederland.

Wil je al het geselecteerde werk zien van de twintig fotografen? Ga dan naar de online gallery, dupho.nl/so-award