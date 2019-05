Tot de laatste dag van de expositie van genomineerden voor de Harry Penningsprijs 2019 konden bezoekers hun stem uitbrengen voor de Publieksprijs. Iris Hartman kreeg de meeste stemmen en daarmee wint zij de Publiekspijs. Aan de prijs is een bedrag van 250 euro verbonden.

Eerder, op zondag 14 april, werd Marwan Bassiouni door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Harry Penningsprijs 2019. Aan die prijs was een bedrag van duizend euro verbonden. De jury werd gevormd door Hendrik Driessen, directeur van Museum De Pont, Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf, en Maartje van den Heuvel, conservator fotografie Universiteit Leiden. De jury was enthousiast over de gehele expositie van genomineerden “omdat het een goed beeld geeft van wat er nu in de fotografie gaande is. Vanuit verschillende invalshoeken hebben de genomineerden het medium gekozen en ingezet. De exposanten hebben daarbij ook nagedacht over hoe de werken gepresenteerd kunnen worden en ook dat wordt gewaardeerd”, staat in het juryrapport te lezen.

Negen genomineerden voor de prijs werden gekozen uit een longlist van jonge talenten, opgeleid aan foto- of kunstacademies in Nederland en België. Die longlist was op verzoek van Pennings Foundation samengesteld door experts op het gebied van (kunst)fotografie. De genomineerden zijn afkomstig van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (Marwan Bassiouni, Eline Benjaminsen, Esther Hovers), Sint Lukas te Brussel (Bastiaan van Aarle), de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (Zaza Bertrand), Willem de Kooning te Rotterdam (Stephany Caparn), de Fotoacademie in Amsterdam (Dylan van Vliet), AKV|St. Joost te Breda (Eva Roefs) en de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie te Rotterdam (Iris Hartman).

Galerie Pennings Pennings Foundation

Galerie Pennings hield in 1979 haar eerste expositie. Daarmee is zij de oudste, in fotografie gespecialiseerde galerie van Nederland. Er wordt fotografie getoond met de nadruk op autonoom werk. Dit jaar viert Galerie Pennings haar 40-jarig bestaan. In 2018 werd onder de naam Pennings Foundation een start gemaakt met een uitbreiding van activiteiten om uit te groeien tot een platform voor fotografie, videokunst en new media art. Pennings Foundation is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten lopen van het Van Abbemuseum. www.penningsfoundation.com