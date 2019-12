next

De Zilveren Camera wedstrijd staat open voor beroepsfotografen met de Nederlandse nationaliteit (woonachtig in of buiten Nederland) en voor buitenlandse fotografen die in Nederland werken en wonen. Ook beroepsfotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen.

Het beeldmateriaal moet in 2019 zijn gemaakt. Reportages/series waarmee al eerder is gestart en die (pas) in 2019 zijn afgerond kunnen ook worden ingezonden.



Inzenden is mogelijk voor de Canon Zilveren Camera en voor de Prijs voor Storytelling.

Beide prijzen hebben eigen wedstrijdvoorwaarden.

Wil je meer weten? Bezoek dan de pagina van de Zilveren Camera