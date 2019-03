Hoofdredacteur van Pf, Ton Hendriks van zal op de Professional Imaging Beurs interviews houden met drie vrouwelijke fotografen, Cigdem Yuksel, Annabel Oosteweeghel en Marieke van den Velden die alle drie een vorm van humane fotojournalistiek bedrijven.

In de fotojournalistiek is de laatste jaren een omwenteling gaande: de aandacht verschuift van het grote nieuwsmoment naar persoonlijke belevenissen van het wereldgebeuren. De fotografen Cigdem Yuksel, Annabel Oosteweeghel en Marieke van den Velden zijn hiervan een voorbeeld. In hun projecten zoeken zij naar de humane kant van grote verhalen. Hiervoor is invoelingsvermogen nodig. Alle driebedrijven ze een vorm van ‘slow journalism’, waarbij het verhaal verteld wordt door individuen die met hun leven de hoofdrol spelen op het wereldtoneel.

Cigdem Yuksel

In 2017 won Yuksel won de Zilveren Camera met haar serie Syrian Child Labor. Deze serie portretten laat gevluchte Syrische kinderen zien die in Turkije in fabrieken werken. De foto’s zijn gemaakt in de Turkse plaats Gaziantep, dichtbij het Syrische Aleppo. De kinderen, soms niet ouder dan een jaar of tien, blijken te werken in fabrieken en ateliers waar ze schoenen en sandalen maken. “De kinderen werken in een grote ruimte, je ziet hen achter een naaimachine of ze zijn schoenen aan het lijmen. Dat was een schok om te zien. Ik heb van de kinderen portretten gemaakt in de fabriek. Je ziet dat hun beeld van de toekomst heel beperkt is. Ze zitten in de overlevingsmodus.”

Marieke van den Velden

Marieke van den Velden probeert een brede blik te geven op de mensheid, niet vanuit het standpunt dat ze het beter weet, maar juist dat je niet snel moet oordelen. “We denken allemaal heel veel te weten, maar wat weten we nu echt van andere mensen?” Bij de serie A Monday in Kabul was haar centrale vraag wie de slachtoffers zijn van die inmiddels al dertig jaar durende oorlog. “Wonen in dat land alleen maar terroristen of wonen daar ook gezinnen zoals bij ons. Ik laat zien dat mensen in Afghanistan ook een normaal leven hebben of willen hebben. Daardoor kun je je als kijker met ze verbinden en kun je voelen hoe heftig het voor ze moet zijn. Ik pak het luchtig aan maar ik laat de kijker wel nadenken hoe het voor hen voelt om daar te leven. Ik heb ook een foto van een moskee tijdens de viering van het islamitisch nieuwjaar. Sommige mensen die de foto zagen dachten dat er iemand werd opgehangen. Zo sterk zijn vooroordelen.”

Annabel Oosteweeghel

In 2014 is Annabel Oosteweeghel begonnen met haar eigen projecten. “Ik had daar heel veel behoefte aan. Die projecten hebben geresulteerd in een fotoboek Oblivious. Dat waren twee fotoseries. Dit boek heeft veel persaandacht gekregen. Ik heb er een reizende tentoonstelling mee gehad, het is de hele wereld over gegaan.” Na deze serie kreeg zij al snel een nieuwe idee, Old Love. “Dat werd een solotentoonstelling in Museum Hilversum. De museumdirecteur Stef van Breugel vond mijn idee zo goed dat ik drie zalen mocht vullen. Dit resulteerde in een heel fijne samenwerking. Het is bijzonder om het vertrouwen van een museum in je werk te hebben. Old Love gaat over ouderen en intimiteit en dat is niet een heel gemakkelijk onderwerp. Mijn tentoonstelling in Museum Hilversum heeft ook veel publiciteit opgeleverd en dat helpt om verder te gaan met nieuwe projecten.”

De drie fotografen worden tijdens de Professional Imaging Beurs door Ton Hendriks geïnterviewd in het Live Shoot Theater. De PI beurs is op 23, 24 en 25 maart 2019.

Tijden:

