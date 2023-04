Interview Nederlands Fotomuseum in Pf #2

terug

In het Alhambra aan de Maas, zoals directeur Birgit Donker het grote gebouw met de vele pilaren omschrijft, zetelt het Nederlands Fotomuseum. Het museum dat inmiddels twintig jaar bestaat, is het enige nationale fotomuseum en beheert een uitgebreide collectie van fotomateriaal van Nederlandse fotografie. Vandaaruit richt de presentatie zich ook nadrukkelijk op de nationale fotografie, zowel historisch als hedendaags. “Wij willen hier met een gelaagde programmering het verhaal over de Nederlandse fotografie vertellen. We willen de kunstkenner trekken, maar ook iedereen die geïnteresseerd is in fotografie. Daarbij gaan we uit de van de stelling: iedereen fotografeert maar lang niet iedereen is fotograaf.” Zo begint het interview dat Ton Hendriks met Birgit Donker had in Pf #2.

cover Pf #2

Verder in Pf Fotrografie Magazine #2 brengen we Zahra Reijs die met haar straatportetten in Rotterdam de Paul Peters Fotoprijs van de Zilveren Camera won. Sem Langendijk maakte foto’s van de rafelranden van de Amsterdam, waarvan een expositie in Foam te zien is. Wouter Stelwagen maakte poëtische foto van de lichtstrepen van de aanvliegroutes van Schiphol. Michael Rhebergen maakt langlopende projecten in verre landen maar ook van de Nederlandse kust. Cees Beuzekom benadrukt de schoonheid om ons bewust te maken van onze leefomgeving. Katia Motyleva is een jonge Oekraïense fotografe die met persoonlijke beelden de gevolgen van de oorlog in beeld brengt. Naast de portfolio’s hebben we wederom vier debutanten geselecteerd met bijzondere fotoseries.

In de rubriek Merkidentiteit hebben we een verhaal over de pionier van de zelfpromotie Rob Hornstra. In Fotogalerie een interview met The Ravenstijn Gallery en in Fotoboek een interview met ontwerper Sybren Kuiper. De technische redactie testte de Sony lenzen Sony FE 20-70mm F4 G en Sony FE 50mm F1.4 GM.