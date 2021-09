De klepper van de Internationale Fotobiënnale Oostende is geprezen Belgisch kunst fotograaf Marc Lagrange, van wie nog nooit eerder vertoond werk te zien zal zijn in het Fort Napoleon.

Ook werk van Vincent Lagrange – zoon van Marc Lagrange – zal geëxposeerd worden tijdens deze fotobiënnale. Tijdens dit gloednieuw cultuur evenement kun je ook kennis maken met internationale artiesten en talent van eigen bodem, zoals o.a. Ruud van Empel (NL), Charlotte Mano (F), Aisha Zeijpveld (NL) en Filip Dujardin. In Mu.ZEE stelt Julie Scheurweghs (geboren in Oostende) nieuw werk tentoon. Haar reeks ‘Birth of a Mother’ gaat over moeder worden.