Fine art fotograaf Frank Peters heeft voor zijn serie ‘Mistery’ de International ND Awards gewonnen in de categorie Fine Art Landscape. De serie bestaat uit foto’s van Zeeuws-Vlaanderen in de mist. Ook ontving hij twee eervolle vermeldingen voor foto’s van Zeeland in de categorie Special Long Exposure en Fine Art Landscape. De ND Awards is een prestigieuze fotowedstrijd met hoge kwaliteit moderne fotografie.

In de winnende serie ‘Mistery’ legt Peters de minimalistische schoonheid van het rurale Zeeuws-Vlaamse landschap vast. Door de mist krijgen boerderijen, akkers, bomenrijen een mysterieus karakter. De eervolle vermeldingen kreeg hij voor beelden van de Oesterdam en een boerderij in winterse omstandigheden.

In 2019 werd een andere serie van Peters ook onderscheiden met een internationale award. De serie ‘Winters Tale’ met besneeuwde landschappen van Zeeuws-Vlaanderen kreeg de International Photography Award (IPA, New York) in de categorie Minimalisme. Inmiddels is zijn werk in de afgelopen jaren in meer dan tien internationale fotografiewedstrijden onderscheiden met goud, zilver, brons en eervolle vermeldingen. Peters woont sinds 2017 in Zeeland en het landschap inspireert hem tot het maken van zijn typisch minimalistische foto’s, die een geheel eigen stijl hebben. Bij galerie Studio VC aan de Lange Noordstraat 64 in Middelburg heeft hij een eigen expositieruimte waar awardwinnende foto’s en ander werk te zien zijn.