Insta360 Ace Pro 2 met AI

Transcontinenta BV, distributeur van Insta360 in de Benelux, kondigt met trots de nieuwste toevoeging aan de Insta360 Ace serie aan, de Insta360 Ace Pro 2. Deze baanbrekende groothoek actiecamera levert ongeëvenaarde 8K-videokwaliteit, slimmere en eenvoudigere opnamen met Ai-technologie, verbeterde audio en een robuuster ontwerp voor de meest extreme acties.

De camera is ontwikkeld in samenwerking met Leica en levert serieus betere prestaties met een geavanceerde Dual AI-chip, een primeur voor een actiecamera, en ultramoderne beelden met een nieuwe 1/1.3″ 8K-sensor en Leica SUMMARIT-lens met een beeldhoek van 157º. Ontwerpers kunnen vloeiendere video’s ervaren met hogere framesnelheden van 8K30fps en 4K60fps Active HDR, de unieke en populaire Insta360 PureVideo-modus voor uitstekende prestaties bij weinig licht, een groter 2,5″ flip-touchscreen en nog veel meer.

Unieke dubbele chip voor ongeëvenaarde beeldkwaliteit

Legendarische Leica optische kennis, ontmoet opnieuw Insta360 innovatie in de vorm van een SUMMARIT objectief, waardoor het zich onderscheidt van de concurrentie met high-end beeldkwaliteit. In combinatie met een verbeterde 1/1,3″ 8K-sensor met 13,5 stops dynamisch bereik, Leica-kleurprofielen en i-LOG levert de Insta360 Ace Pro 2 verbluffende beelden in situaties die andere actiecamera’s gewoon niet aankunnen.

Het toonaangevende dubbele chipontwerp draagt ook bij aan de beeldkwaliteit en prestaties. De Insta360 Ace Pro 2 is de eerste actiecamera met een speciale Pro Imaging-chip die zorgt voor beeldverwerking en ruisonderdrukking. Een aparte 5 nm AI-chip zorgt voor verdere beeldverwerking en algemene cameraprestaties voor een soepele, naadloze gebruikerservaring. Deze dubbele chip maakt ook meer opnamemodi en hogere specificaties mogelijk, zoals 8K30fps video, 4K60fps Active HDR en verbeterde PureVideo voor opnamen onder donkere omstandigheden. Zelfs tijdens snel bewegende scènes en actie met een hoge intensiteit kunnen makers genieten van vloeiende, scherpe video dankzij hogere framesnelheden, of dingen vertragen met heldere 4K120fps slow-motion.

PureVideo-stand en nieuwe kleurprofielen

Een complex, op maat getraind AI neuraal netwerk voedt PureVideo, een gespecialiseerde opnamemodus die ruis drastisch vermindert en details in realtime verbetert voor schonere, heldere beelden, zelfs bij extreem weinig licht. Of het nu gaat om een wandeling in de schemering of een avondrit, makers kunnen vastleggen wat ze voorheen nooit konden. Overdag brengt de verbeterde 4K60fps Active HDR (High Dynamic Range) alle details in intense hooglichten en schaduwen naar voren voor levendigere beelden. Ondertussen legt een bredere FOV van 157° meer van je omgeving vast – perfect voor vloggen of wanneer het landschap er echt toe doet.

Exclusieve, door Leica ontworpen kleurprofielen, geven opnamen hun kenmerkende uitstraling. Voor wie op zoek is naar een professionele workflow voor colorgrading, biedt het nieuwe i-LOG profiel meer flexibiliteit. Insta360’s toewijding aan kleurnauwkeurigheid blijkt ook uit het vermogen van de Insta360 Ace Pro 2 om rijke en natuurlijke kleuren te behouden, zelfs onder water.

Altijd en overal klaar voor actie

De verbeterde Insta360 Ace Pro 2 heeft een verbeterde duurzaamheid voor extreme omstandigheden. Met een verbeterde waterdichtheid tot 12 meter (60 meter met Dive Case) en een temperatuurbestendigheid tot -20ºC is hij klaar voor wintersport en ruwe omgevingen. De nieuwe verwijderbare Lens Guard voegt extra bescherming toe, terwijl de eveneens nieuwe Wind Guard ruis vermindert voor een helderder geluid. Vernieuwde audio-algoritmes zorgen voor een nog helderder geluid, waardoor kijkers helemaal opgaan in de actie.

Insta360’s toonaangevende FlowState stabilisatietechnologie zorgt ervoor dat video’s onder alle omstandigheden ongelooflijk vloeiend blijven, terwijl 360º Horizon Lock, nu automatisch toegepast in de camera, alles perfect waterpas houdt. De Insta360 Ace Pro 2 geeft prioriteit aan prestaties en gebruiksgemak en heeft een grotere 1800mAh batterij en een nieuwe Endurance Mode die een 50% langere runtime biedt bij 4K30fps dan de Insta360 Ace Pro. Snel opladen brengt de batterij in 18 minuten op 80% of in 47 minuten op 100%, zodat je sneller weer aan de slag kunt.

Uitgebreide compatibiliteit met top sportaccessoires van derden

Insta360 werkt nu met de beste sportaccessoires van derden om actievideo’s te verbeteren. Overlay real-time statistieken van Garmin, Apple, COROS en Nike Run Club. Moto vloggers kunnen de Insta360 Ace Pro 2 koppelen met helm headsets voor heldere audio en handsfree bediening. Gebruikers kunnen ook statistieken toevoegen via de Insta360 app of de GPS Preview Remote gebruiken voor live preview en GPS-gegevens.

Slimmer, eenvoudiger vastleggen en bewerken

De AI-functies van Insta360 zorgen voor een revolutie in het maken van content voor alle vaardigheidsniveaus. De in-camera AI Highlights Assistant selecteert automatisch de beste momenten, terwijl de mobiele app AI gebruikt voor geavanceerde automatische bewerking en creatieve effecten. Dit elimineert complexe bewerkingsworkflows en transformeert clips onmiddellijk met dynamische cuts en overgangen. Andere AI-innovaties zijn het Invisible Selfie Stick-effect en AI Warp om fantasierijke ideeën tot leven te brengen, zodat makers moeiteloos verbluffende content kunnen produceren.

Belangrijkste kenmerken

Nieuwe 1/1,3″ 8K-sensor

Leica SUMMARIT objectief met 157° groothoek

Dubbele AI Chip voor superieure beeldkwaliteit

PureVideo-modus voor toonaangevende prestaties bij weinig licht

4K60fps actieve HDR-video

Leica-kleurprofielen en mogelijkheid om in i-LOG te filmen

2,5″ Flip-touchscreen met 70% meer pixeldichtheid

FlowState stabilisatie & 360° Horizonvergrendeling

Robuust en waterdicht tot 12 m

Afneembare Wind Guard voor verminderen van windruis

Nieuwe en verwijderbare lens protector

AI automatisch bewerken

Beschikbaarheid en prijzen

De Insta360 Ace Pro is zeer binnenkort verkrijgbaar bij de INSTA360 verkooppunten in de Benelux. De Ace Pro 2 Standard-uitvoering heeft een adviesverkoopprijs inclusief btw. van € 449,99 en de Ace Pro 2 Dual batterijbundel kost € 469,99.