De meeste boeken over Photoshop zijn vrij droog, maar in Photoshop Masters spat de inspiratie van de pagina’s. Rob de Winter legt de beste handelingen van internationale meesters op het gebied van beeldbewerking op aanstekelijke wijze uit. Je kunt de bewerkingen zelf naspelen en doet daarmee in snel tempo een schat aan nieuwe ideeën voor je eigen werk op die je horizon verruimen.

Rob de Winter interviewde bijvoorbeeld grootheden als Lisa Carney over het maken van graphics voor films en streaming; Erik Johansson over het levensecht maken van surrealistische afbeeldingen en Felix Hernandez over hoe hij zijn droombeelden meeslepend maakt. De Winter maakt de technieken, inspiratie, workflow en compositie-ideeën van de meesters aanschouwelijk.

Als Adobe Certified Instructor en spreker op wereldwijde conferenties als Adobe MAX heeft Rob al duizenden mensen leren werken met Adobe Photoshop. Daarbij merkte hij keer op keer dat gebruikers moeite hebben met het vinden van de unieke Photoshop-combinaties die van een gewone foto een uitzonderlijke maken. Met Photoshop Masters maakt hij een einde aan die onzekerheid.

In de interviews wordt aandacht besteed aan vragen als: waarin onderscheidt een groot artiest zich van de massa? Wat maakt een beeld pas echt goed? Rob de Winter heeft een schat aan informatie over deze vragen naar boven gehaald van mensen die fotografie en illustratie tot een kunst verheven hebben, wereldwijde bekendheid hebben en het maximale uit Photoshop weten te halen. Een boek vol inspiratie voor elke fotograaf met ambitie.

Over de auteur

Rob de Winter is Adobe Certified Expert & Instructor en professioneel vormgever en fotograaf. Jaarlijks traint hij honderden mensen vanuit zijn eigen bedrijf DWM Trainingen. Daarnaast spreekt hij op nationale en internationale conferenties zoals Adobe MAX en Professional Imaging. Naast het lesgeven is Rob ook ontwerper van huisstijlen, infographics, iconen en meer. Rob is de afgelopen twee jaar uitgeroepen tot Adobe MAX Master: een van de beste sprekers op de Adobe MAX-conferentie in Los Angeles. Zijn nationale en internationale netwerk stelt hem in staat door te dringen tot de meest invloedrijke en inspirerende kennis op het gebied van Photoshop, InDesign en Illustrator. Dat, in combinatie met zijn didactische achtergrond als afgestudeerd leraar, maakt hem de ideale trainer, coach en overdrager van kennis over vormgeving en de belangrijkste Adobe-applicaties.

Boek, paperback, kleur, 272 pagina’s

ISBN 9789463561549