Van 6 april tot en met 26 mei 2019 is Noorderlicht | Huis van de Fotografie getransformeerd tot een filmhuis, vol chill-out rooms en bioscoopzalen. IN VIVO tempo brengt werk van vijf crossmedia kunstenaars die bewegend beeld inzetten om de kijker bewust maken van de fragiele verhouding tussen de mens en onze schijnbaar natuurlijke omgeving. De werken hebben een meditatief karakter, met indringende soundtracks waarop de kijker zich mee kan laten voeren. Zo ontstaat een poëtische reflectie op de relatie tussen natuur en cultuur.

IN VIVO tempo is een vervolg op de thematiek van de eerdere IN VIVOfotomanifestatie, eveneens samengesteld door hoofdcurator Wim Melis.

Anne Senstad (Noorwegen, 1967)

Een drieluik van video’s met beeld van Senstad en muziek van JG Thirlwell, over de interactie tussen mens, natuur en cultuurgeschiedenis. Het werk is onder andere vertoond op de biënnale van Venetië in 2015. JG Thirlwell is een legendarische muzikant, die als Foetus, Steroid Maximus en Manorexia naar buiten trad.

The Swamp

Een lyrische hommage aan het zuiden van de VS, waar het moeras drager is van vele verhalen. Het zijn waardevolle, transitionele ecosystemen die leven en dood, schoonheid en duisternis, toevluchtsoord en opjaging herbergen. Moerassen houden ons in leven: ze spelen een belangrijke rol bij het stabiliseren van de waterhuishouding en ze representeren een plek van vrijheid voor voormalige slaven en andere verdreven groepen.

The Sugarcane Labyrinth

Een portret van de creatie van agrarische land-art op 1,4 are grond in Louisiana. Het labyrinth van suikerriet staat symbool voor vele cultureel-politieke ontwikkelingen, zoals traditionele landbouwcultuur versus grootschalige industrie, duurzaamheid versus krimp, gemeenschapsgevoel, nieuwe energie en traditionele suikerproductie. De video brengt de ervaring over van het zoekend wandelen in een overweldigende omgeving, doorwoven met filosofische en spirituele teksten over het labyrinth van de geest.

*

Helen Sear (Groot-Brittannië, 1955)

Sear zoekt de cross-over tussen fotografie en kunst en stelt al sinds de tachtiger jaren de co-existentie van mens en natuur centraal in haar werk. Haar werkt beweegt tussen fotografie, sculptuur, geluid en video en maakt optimaal gebruik van de artistiek ervaring als middel om betrokkenheid op te roepen en mensen te activeren.

Wahaha Biota

Het dagelijke bosbeheer van boomplanting tot hun verwerking in de zagerij wordt gevolgd. Het bos als grondstof en het bos als omgeving komen samen in een video waarin werk en spel met elkaar verstrengelen. In de soundtrack worden menselijke stemmen als instrument ingezet, in harmonie met geluiden van de natuur. Het werk is een lyrisch onderzoek naar mens en bos, de afsluiting van een jaar-lange residentie in Dalby Forest. (Biota: de flora en fauna van een bepaald gebied of periode.)

*

Christina Seely (Verenigde Staten, 1976)

Seely gaat op expeditie om de relatie tussen mens, tijd en planeet te onderzoeken. Ze neemt zowel natuurlijke als artificiële systemen tot onderwerp. De tegenstrijd tussen oppervlakkige documentatie en onderliggende complexiteit zijn integraal aan het werk. Noorderlicht toonde eerder haar serie over lichtvervuiling, in de Fotomanifestatie Metropolis.

Terra Systema Tempo

Dit werk bestaat uit twee contrasterende beelden die samen de kringloop van de planeet verbeelden. Respiro gaat over het regenwoud als levend, ademhalend systeem, Seely creëerde het tijdens een periode op een Tropical Research Station in Panama. Flumen kijkt naar het smeltende ijs in Groenland, waar Seely in twee wetenschappijke expedities participeerde. Het ijswater wordt getoond in een steeds sterkere intensiteit, beginnend met kleine stroompjes en toenemend tot enorme krachten wanneer het de oceaan bereikt. Haar installatie is een bewegende dialoog tussen de twee ecologische extremen waartussen het westerse leven zich afspeelt.

*

Chris Jordan (Verenigde Staten, 1963)

Chris Jordan riep enorme reacties op in met zijn fotoserie Midway, waarin hij liet zien hoe plastic de magen van duizenden overleden jonge Alabatrossen vult. Jordan is multimedia kunstenaar en activist, hij wil het onderbewustzijn van onze massacultuur voelbaar maken. De Midway-foto’s zijn door Noorderlicht getoond in het Natuurmuseum Fryslan.

Albatross

De anderhalf uur durende film Albatross is een vervolg op de fotoserie. De film begint als een liefdevolle natuurdocumentaire en vertelt over de schoonheid van de albatros en zijn bijzondere leven midden in de stille oceaan, op het Midway-atol op duizenden kilometers afstand van de civilisatie. Maar al snel slaat de film om in horror, als te zien is de ouders hun kinderen voeden met stromen van gekleurd plastic en de grond bezaaid ligt met dode kuikens. De film is opgezet als een meditatie die van begin tot eind ervaren moet worden, hij wordt daarom eenmaal per dag vertoond.

*

Evan Roth (Verenigde Staten, 1975)

Het internet is het werkmateriaal voor Evan Roth. Vanuit een hackerfilosofie verbeeldt hij vergankelijke momenten in de hedendaagse populaire cultuur. Hij maakt daarbij gebruik van diverse media, waaronder video. Een van zijn wapenfeiten: het lukte hem om in de Google zoekresultaten bovenaan te komen bij de zoekopdracht ‘bad ass mother fucker’.

Red Lines

Onder onze voeten en overal om ons heen bevindt zich een onzichtbare, continu muterende stroom. Roth zocht de fysieke ankerpunten daarvan op: de kustlocaties waar ondergrondse internet kabels aan land komen. Daar maakte hij films van het landschap, geschoten in hetzelfde infrarood dat door de optische kabels schijnt. In het kunstwerk streamt hij de video’s naar het publiek vanaf servers die op de betreffende locaties staan. De soundtrack is gemaakt door ter plekke met ghosthunter apparatuur radiosignalen te scannen en deze te combineren met geluiden van de natuur zelf. Het werk getuigt van een paradoxale stilte tussen twee werelden in.

****

CLASH XXL

IN VIVO tempo is een samenwerking met en onderdeel van het Clash XXL festival, over de interactie tussen dance en beeldende kunst, dat op 6 en 7 april in Groningen plaatsvindt. Noorderlicht presenteert een deel van het werk van Anne Senstad op de Clash XXL locaties. Daar zijn tevens resultaten te zien van het gezamenlijke #PicturePicture event, dat op 15 maart plaatsvond bij Noorderlicht. Genodigden brachten al fotograferend tijd met elkaar door, geïnspireerd op de huidige tijd van sharing en selfies. Het werk werd ter plekke geprint en geëxposeerd.

Extra presentatie van Anne Senstad bij het Clash XXL festival

The Vanity of Vanity All is Vanity (te zien in Grand Theatre)

Dit werk toont de oceaan als verpersoonlijking van het existentiële, sensuele in de natuur, als representatie van menselijke hubris. De mens vindt zich groter dan leven en dood, in onze consumeerdrang en ecologische uitbuiting. De video roept op tot een opgaan in de omgetemde natuur, het loslaten van het menselijke superioriteitsgevoel en het erkennen van onze verantwoordelijkheid.

Cosmosis (fotografische werken, te zien in Nachtclub Oost)

Dit nieuwe werk is geïnspireerd op utopianisme en cosmologie en hun optimistisch vertrouwen op kennis, dat ook andere kunststromingen voortbracht zoals het constructivisme en kinetische kunst. Het werk roept een gevoel op van eenheid met het heelal, tussen orde en revolutie in. De composities van Senstad zijn nauwgezette referenties naar de de eerdere stromingen en slaan een brug van het verleden naar de toekomst.

***

OPENING

De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 5 april om 17 uur in Noorderlicht | Huis van de Fotografie, in aanwezigheid van de Britse kunstenares Helen Sear.

*

IN VIVO TEMPO

Noorderlicht | Huis van de Fotografie

6 april t/m 26 mei 2019

€ 4,- | studenten € 2,- | Vrienden van Noorderlicht, Stadjerspas en kinderen t/m 12 jaar: gratis entree

Akerkhof 12

9711 JB, Groningen | NL

woensdag t/m zondag van 12 tot 18 uur

meer info over de tentoonstelling