033fotostad verwacht donderdag 4 maart de deuren van het Amersfoortse Rietveldpaviljoen weer te mogen openen. Dan is tot en met zondag 28 maart 2021 de expositie IMPACT-photos that matter te zien. De expositie gaat over het werk van fotografen die op een indringende manier aandacht vragen voor bepaalde maatschappelijke situaties en die vaak ook hopen dat er door hun bijdrage verandering in gang wordt gebracht.

Wat is het verhaal achter de foto die we op de voorpagina van een nieuwssite of krant zien? En wat is de invloed van de maker ervan op onze beeldvorming? Hoe kan een foto ons zo raken dat we het beeld vele jaren later nog helder op ons netvlies hebben?

Zilveren Camera winnaars

Eerder deze maand won Sandra Minten de eerste prijs portretserie bij de Zilveren Camera. In het Rietveldpaviljoen laat zij ander werk zien, maar zeker net zo indrukwekkend. In de getoonde fotoserie ontrafelt Minten het bestaan van drie generaties Roma-families die bij elkaar wonen in een kleine kamer. Ook voormalig Zilveren Camera winnaars Cynthia Boll, Ilvy Njiokiktjien en Ernst Coppejans tonen hun werk op de expositie IMPACT- photos that matter.

Books on Tour over Nederlands–Indië op 25 maart

Nederlands–Indië heeft eveneens een plaats in deze expositie. Op donderdagavond 25 maart vanaf 20.00 uur staat Books on Tour in het teken van voormalig Nederlands-Indië. Presentator Adriaan van Es ontvangt dichter en performer Ellen Deckwitz, schrijver en journalist Diederik Samwel en filmmaker Jessica Taihuttu. Zanger en percussionist George Pelupessy zorgt voor de muzikale omlijsting. Kaarten voor deze avond zijn te bestellen via 033fotostad.com/evenementen.

Online: fotografen aan het woord

Als gevolg van de lockdown is het Rietveldpaviljoen gesloten. 033fotostad vertrouwt er op vanaf donderdag 4 maart 2021 weer publiek te kunnen en mogen verwelkomen. Ondertussen laten we de fotografen alvast aan het woord, in korte video-interviews. Meer online-activiteiten zitten in de pijplijn. Houd de website van 033fotostad goed in de gaten.

Zodra het weer mag is het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, geopend op donderdag van 12.00 uur tot 21.00 uur en van vrijdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 3,50. In verband met de corona-maatregelen moeten bezoekers via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren.