Imke Ligthart wint met haar project, waarvoor zij afreisde naar de Wadi Rum woestijn, de SO 2020 Award. Met kleine interventies documenteert ze sporen die we achterlaten terwijl de woestijn als contrastrijk decor dient. Haar beelden zijn reflecties van bevindingen en gedachten.

De jury vond het een prachtige, sterke serie: ‘De plek zich leent voor clichématige fotografie, maar dat is hier absoluut niet het geval. Het zijn grappige beelden, grafische heel sterk en origineel. De stills in combinatie met modefotografie maken het heel interessant surrealistisch. Een heel sterk gevoel voor kleur, esthetiek en compositie waardoor alles samenkomt. Kortom een hele sterke serie. ‘

Uit alle inzendingen heeft de jury twintig fotografen geselecteerd voor deze prijs. Jurylid Willemijn van der Zwaan, conservator/curator fotomuseum Den Haag: ‘Tijdens het jureringsproces werden we prettig verrast door de kwaliteit van de inzendingen in allerlei verschillende disciplines. Er loopt ontzettend veel talent rond in ons land. De uiteindelijke selectie geeft een mooi gevarieerd beeld van het fotografische landschap in Nederland.’

Imke wint een geldprijs van 4000 euro en een EIZO scherm CG2730 t.w.v. euro 1600,-

Afgelopen vrijdagavond 12 juni werden de winnaars bekend gemaakt in een online Award show. Naast de SO 2020 Award werden er de SO 2020 Student Award uitgereikt en de Members Choice Award.

SO 2020 Student Award

De SO 2020 Student Award werd gewonnen door Sabine van Wechem. Sabine geeft in haar verhaal ‘Fica Suave’ een inkijkje in het leven van de achttienjarige Thay in de favela Vila Cruzeiro in Rio de Janeiro. Thay neemt de kijker mee door de wijk waar het dagelijks leven zich afspeelt tegen de achtergrond van geweld en armoede.

Sabine wint een geldprijs van 1000 euro.

© Sabine van Wechem

SO 2020 Members Choice Award – supported by Sony

Nieuw onderdeel van de fotografiewedstrijd was de SO 2020 Members Choice Award. Leden konden een stem uitbrengen op het in hun ogen beste werk van de Selectie Of 2020. De meeste stemmen gingen naar de inzending van Robin Alysha Clemens. Robin wint daarmee de Members Choice Award 2020 – supported by Sony en een Sony α7R IV-camera.

© Robin Alysha Clemens

Abri expositie in Amsterdam

Het genomineerde werk van SO 2020 zal een week lang te zien zijn op abri’s bij bus- en tramhaltes door heel Amsterdam vanaf 15 juni 2020.

Over SO Award

SO Award, Selection Of Dutch Photography, is de fotografiewedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf. SO nodigt de fotograaf uit om in 7 tot 12 foto’s een beeld te geven van het werk van het afgelopen jaar. Het is belangrijk dat je selectie een eigen handtekening heeft, een persoonlijke, eigentijdse visie of beeldopvatting. Dutch Photographers (DuPho), organisator van de wedstrijd, wil met de SO Award aandacht vestigen op het diverse fotografielandschap in Nederland.

