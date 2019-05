next

In de expositie BORN FREE – Mandela’s Generation of Hope laat Ilvy Njiokiktjien met indringende foto´s, film en verhalen zien hoe het nu gaat met de jongeren van Zuid-Afrika. De tentoonstelling is tot en met 16 juni dagelijks te bekijken.

Dit jaar viert Zuid-Afrika het 25-jarig jubileum van de eerste democratische verkiezingen, waarbij Nelson Mandela werd gekozen tot de eerste zwarte president van het land. Hij sprak over de jonge generatie, die vrij zou zijn van het beladen verleden, en een verenigd Zuid-Afrika waar mensen als gelijken met elkaar leven.

Sinds 2007 reist Ilvy Njiokiktjien regelmatig naar Zuid-Afrika om de born frees, de generatie die na de afschaffing van de apartheid werd geboren, vast te leggen. Op dit moment zijn haar foto’s, films en verhalen te zien in de tentoonstelling BORN FREE – Mandela´s Generation of Hope in Museum Hilversum.

lezing 23 / 27 mei 2019, aanvang 19:30 uur Museum Hilversum

Meld je hier aan voor de lezing

Born Frees, hoop – valse hoop

Op 8 mei gaan de Zuid-Afrikaanse kiezers naar de stembus voor de 6e keer na de eerste algemene verkiezingen van 1994.

Welke verschuivingen zullen er na de verkiezingen van 8 mei te zien zijn en welke consequenties heeft dat voor de verschillende groepen in het land? Waar kiezen de born frees voor? En specifiek: wat zijn de gevolgen voor de Afrikaanstalige gemeenschappen in Zuid-Afrika?

Datum:16 mei

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C in Amsterdam

Ticket: € 10,-