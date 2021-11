Voor de expositie ‘If it fools you, it is not fake’ ontwikkelen kunstenaars Valentina Gal, Diana Gheorghiu en Sonia Mangiapane nieuw werk waarmee ze de betekenis van meerstemmigheid (polivocality) onderzoeken. Hoe kunnen we meerstemmigheid een plek geven in onze technologische samenleving? De nieuwe werken zijn te zien in Tetem en maken onderdeel uit van Fotomanifestatie Enschede 2021.11 t/m 21 november, opening 11 november van 17:00-19:00 uur.

Voor de expositie ‘If it fools you, it is not fake’ hebben kunstenaars Valentina Gal, Diana Gheorghiu en Sonia Mangiapane nieuw werk ontwikkeld. Ze hebben daarbij samengewerkt met Nishant Shah. Nishant is feminist, humanist, technologist en onderzoeker aan ArtEZ University of the Arts. Er is gekeken hoe meerstemmigheid een passende plek kan krijgen in de huidige, op technologie georiënteerde samenleving en hoe ruimte kan worden geboden aan degenen die doorgaans worden uitgesloten van dominante normatieve verhalen. Kan meerstemmigheid bijdragen aan inclusiviteit en de diversiteit van de samenleving of is het een utopisch ideaal en dus onbereikbaar? De nieuwe werken worden in Tetem gepresenteerd in de tentoonstelling ‘If it fools you, it is not fake’ en maken onderdeel uit van Fotomanifestatie Enschede 2021.

Valentina Gal is als fervent gamer bekend met online communities. Via platforms als Twitch of Reddit onderzoekt zij online subculturen zoals furry fandom, cosplayers en – voor deze expositie – de wereld van Vtubers (Virtual YouTubers). Het internet biedt een relatief veilige ruimte voor wie zich wil uiten en zorgt tegelijkertijd voor een lage drempel om kritiek te geven. De avatar staat voor Valentina centraal in deze discrepantie tussen online vrijheid en kritiek. Met een live filter kunnen streamers hun uiterlijk zodanig aanpassen dat ze anoniem zijn en tegelijkertijd een unieke hybride digitale persoonlijkheid hebben. Valentina’s interactieve video-installatie kan als zo’n Avatar worden gezien: een filter dat over onze fysieke ruimte is geplaatst en een licht werpt op de online wereld van streamers, terwijl het zijn schaduwkanten onthult.

Diana Gheorghiu gebruikt computer gegenereerde personages om onderwerpen als zelfzorg, nieuwe voeding en de welzijnsindustrie te verkennen. Haar werk volgt op haar onderzoek naar online communities die een gezonde levensstijl promoten. Haar onderzoek vindt plaats binnen de filosofie van de wellness-industrie waar een subtiele verschuiving van maatschappelijke naar individuele verantwoordelijkheid plaatsvindt. Diana’s werk biedt kritiek op de druk die op het individu wordt gelegd om een gezond leven te leiden en daarmee gepaard gaande gevoelens van schuld, angst en een gebrek aan verbondenheid. Voor deze expositie creëert Diana een digitale influencer die diens eigen praktijk uitvindt en verkoopt. Ze laat hiermee zien hoe gemakkelijk het is om een wellness-methodologie binnen een online community te bouwen.

Sonia Mangiapane is een foto- en mediakunstenaar die werkt met processen die voornamelijk worden bepaald door het gebruik van licht. De camera zelf speelt hierin een bescheiden rol. Sonia is geïnteresseerd in hoe wij natuurbeelden ervaren, die tot stand zijn gekomen door een cultureel geconstrueerde en fotografische lens. Voor deze expositie presenteert ze een selectie van stilstaande en bewegende beelden die onderzoeken hoe filters een oplossing kunnen bieden tegen informatie overload als een onbedoeld gevolg van meerstemmigheid. Wie creëert het verhaal? En wie bepaalt welke filters worden gebruikt? Sonia’s werk laat zien hoe het proces van filteren zowel informatie kan onthullen als verhullen.

‘If it fools you, it is not fake’ maakt deel uit van Tetem’s SprintExpo traject waarin opkomende kunstenaars in enkele maanden toewerken naar de realisatie van een nieuw werk. De SprintExpo ‘If it fools you, it is not fake’ is ontwikkeld in het kader van Fotomanifestatie Enschede 2021. Fotomanifestatie Enschede vindt plaats van 10 oktober t/m 19 november en heeft als thema ‘Colors of Life’. Exposities zijn te zien op verschillende plekken in de stad. Naast de tentoonstelling ‘If it fools you, it is not fake’ kunnen bezoekers in het lab van Tetem ook experimenteren met hedendaagse fotografische technieken.

Link expositie: https://tetem.nl/event/sprintexpo-if-it-fools-you-it-is-not-fake/

Data:

Opening expositie: donderdag 11 november van 17:00-19:00 uur.

Openingstijden tussen 12 en 21 november:

woensdag t/m zondag 13:30-17:00 uur

Reserveren is niet nodig.

Pay what you want

Voor fysiek bezoek naar Tetem geldt volgens de geldende corona maatregelen:

Geldig coronatoegangsbewijs en ID-bewijs verplicht (vanaf 13 jaar).

Locatie:

Tetem | Stroinksbleekweg 16 | 7523 ZL Enschede

www.tetem.nl | facebook.com/Tetemkunst | twitter.com/tetemkunst | instagram.com/tetemkunst