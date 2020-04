Ids Aukema heeft de Pf fotowedstrijd Binnenwereld gewonnen. Hij krijgt een gratis jaarabonnement op Pf.

De opdracht was: Maak een foto die jouw wereld, jouw gedachten en gevoelens uitbeelden in deze tijden van corona. De foto hoef je niet per se binnen in jouw huis te nemen of op welke locatie dan ook. Het gaat om een metaforisch beeld die jouw gemoed uitbeeldt.

De jury, bestaande uit leden van de redactie, vond de foto bijzonder omdat hij ondanks de titel van de wedstrijd ‘binnenwereld’ juist niet binnen was opgenomen. Daardoor kon de foto meer functioneren als een metaforische foto. De foto straalt uit dat de vertrouwde buitenwereld nu verwarrend en onzeker is geworden. Door de monochrome behandeling van het beeld en de bewegingsonscherpte wordt die onzekerheid uitgebeeld. De mens in een bedreigend woud. De binnenwereld wordt immers gevormd door onze waarneming en die wordt op deze foto vervormd, waardoor de onzekere binnenwereld wordt uitgedrukt.

Ids Aukema schrijft het volgende bij zijn winnende foto:

“In de eerste weken van de coronacrisis, toen lockdown, thuisisolatie, vollopende ic’s en besmettingsgevaar het nieuws beheersten, hadden we nog geen goed beeld van wat er op ons af kwam. Het was allemaal nieuw en onbekend, zoiets hadden we nog nooit meegemaakt. De nieuwe werkelijkheid voelde ongrijpbaar en beklemmend. Ineens werd ons normale leven met alle houvast en structuur ernstig bedreigd. Althans zo leek het. En de boeman was nog onzichtbaar ook.

Daar zitten we dan, met onze zorgen en onzekerheid. Teruggeworpen in onze eigen wereld. Het bos is een goede plek om de binnenwereld los te laten, de donkere gedachten te verzetten. Want buiten geeft lucht. We zijn niet in het Demsterwold, maar in de bossen dicht bij huis. Duister, maar veilig en vertrouwd. De bomen kleuren langzaam al weer groen.”

idsaukema.nl

Pf bedankt alle deelnemers met hun inzendingen. Er zijn meer dan 35 inzendingen binnengekomen.