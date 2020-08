In september opent Melkweg Expo de deuren met een nieuw project van NOOR: I exist: European stories of islamophobia met fotografen Nina Berman, Tanya Habjouqa, Olga Kravets, Bénédicte Kurzen en Sebastián Liste. I exist deelt de persoonlijke verhalen van moslims in Europa die dagelijks te maken hebben met stigmatisering en probeert een tegenwicht te bieden aan islamofobie. Een thema dat alleen maar actueler wordt door de toenemende religieuze diversiteit in Europa. De tentoonstelling is van 4 september t/m 10 oktober gratis te bezoeken in Melkweg Expo, Amsterdam.

I exist is een groepstentoonstelling van vijf NOOR-fotografen, vertrekkende vanuit een uitdagende opdracht: een stem geven aan diegene die in de huidige discussie over de islam en zijn rol in Europa gemarginaliseerd worden.

Door het werk van Nina Berman, Tanya Habjouqa, Olga Kravets, Bénédicte Kurzen en Sebastián Liste samen te brengen, deelt I exist de persoonlijke verhalen van moslims in Spanje, Frankrijk, België en Italië. Hopend als gewone burgers door het leven te gaan worden de geportretteerden geconfronteerd met vooroordelen, stigmatisering en uitsluiting. Door de ervaringen van Europese moslims en de verschillende vormen van islamofobie in Europa te onderzoeken, worden verhalen verteld die tegenwicht bieden aan een ongegrond denkbeeld over een Europa dat belegerd wordt door gewelddadige islamitische fanatici.

De toenemende religieuze diversiteit van Europa en de manifestatie daarvan in de komende jaren is een belangrijk thema in dit project. I exist brengt deze complexe problematiek naar de voorgrond en doet de kijker reflecteren op een urgent vraagstuk: hoe kunnen we samen leven? Hoe kan Europa de realiteit en het principe van diversiteit met elkaar verzoenen en daadwerkelijk een multiculturele plek worden?

Melkweg · Lijnbaansgracht 234-A · Amsterdam, Nh 1017 PH · Netherlands