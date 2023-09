Humberto Tan in Fotomuseum aan het Vrijthof

terug

Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 23 september 2023 tot en met 17 maart 2024 een tentoonstelling van fotograaf en mediapersoonlijkheid Humberto Tan. Met ‘Morgen gaat het beter’ toont het museum een indrukwekkende selectie close-up portretten van 100-jarigen en foto’s van hun handen en interieur. De nostalgische zwart-wit fotografie gaat vergezeld van inspirerende, toelichtende interviews.

© Humberto Tan – Rijkman Groenink

Ruim drie jaar lang trok Humberto Tan het hele land door om meer dan honderd mensen van honderd jaar en ouder te fotograferen. Tijdens de daaropvolgende gesprekken stelde de gepassioneerde fotograaf ze vier dezelfde levensvragen over hun geluk, angsten, levenslessen en toekomstdromen. Ook vroeg hij om een gezondheidstip.

© Humberto Tan – Cornelia Janna Hoekstra

Het resultaat is een prachtige verzameling foto’s en interviews, die soms indringend, ontroerend, vrolijk of verdrietig zijn. En meestal zijn ze dat allemaal tegelijk. Het schetst een intrigerend tijdsbeeld van de afgelopen eeuw en levert verrassende inzichten op dankzij tienduizend jaar aan levenservaring. De drieluiken en interviews zijn gebundeld in het stijlvolle, 408 pagina’s tellend koffietafelboek ‘Morgen gaat het beter’. Speciaal voor de expositie is er een nieuwe editie.

Humberto Tan gelooft in de kracht van ouderen en heeft voor die groep al jaren een fascinatie. ‘Morgen gaat het beter’, naar een lied van Willy Derby uit 1939, sluit aan bij de rode draad die hij tijdens zijn gesprekken begon te ontdekken. Naast de wijsheid, energie en vitale gezondheid van de 100-plussers, viel hem het eindeloze optimisme op om vooruit te blijven kijken. Geluk zit in de kleine momenten, vaak met familie en vrienden, die het leven de moeite waard maken.

De tentoonstelling wordt ondersteund met video’s en audiotours voor volwassenen en kinderen. Fotomuseum aan het Vrijthof organiseert een randprogramma met een talkshow, masterclasses, artist talks en schoolactiviteiten waarbij jongeren ouderen gaan ontmoeten. In samenwerking met Cinetree is een documentaire gemaakt. Gastcurator is de internationale tentoonstellingsmaker Anke Degenhard.

Humberto Tan (Paramaribo, 1965) is televisie- en radiopresentator, sportjournalist, schrijver en fotograaf. Hij voltooide een studie Rechten in Amsterdam. In 2016 was Tan winnaar van de eerste editie van het TV-programma ‘Het Perfecte Plaatje’ met publicatie van zijn foto’s in magazine National Geographic. Als ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds maakte hij fotoreportages in Bangladesh, Rwanda en Brazilië. Museum de Fundatie in Zwolle presenteerde in 2017-2018 de expositie ‘Poor but Proud’.

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl