EN HAAG, 15 oktober 2020 – Museum en educatieplatform Humanity House in Den Haag sluit per 1 november de deuren. Dat besluit heeft het bestuur moeten nemen op basis van het huidige financiële toekomstperspectief. Wachten op de uitgestelde beslissing over het Kunstenplan 2021-2024 van gemeente Den Haag duurt helaas te lang voor het museum om alle contractuele verplichtingen op tijd te kunnen afronden.

De coronacrisis heeft het museum hard geraakt; vanaf maart zijn de inkomsten uit bezoek en verhuur nagenoeg volledig weggevallen. De afgelopen maanden nam het Humanity House al moeilijke beslissingen en voerde een reorganisatie en personele bezuiniging door. Daarnaast kreeg Humanity House in het voorjaar een positieve beoordeling maar een negatief advies van de Raad voor Cultuur voor toekenning van subsidie vanuit het Kunstenplan. In combinatie met de coronamaatregelen is er zonder toezegging van meerjarige subsidie op dit moment te weinig zicht op perspectief om het museum nog open te houden.

Hanneke Propitius, directeur Humanity House: “Het is ongelofelijk jammer dat in deze tijd van polarisatie en in de stad van Vrede en Recht geen ruimte is voor een plek als Humanity House. Samen met het team ben ik trots op wat er is bereikt de afgelopen jaren: alle ontmoetingen, gesprekken, tentoonstellingen en educatieprogramma’s hebben hopelijk geleid tot een ander perspectief en meer verbinding. Wij willen onze bezoekers, sprekers, studenten, partners en fondsen bedanken voor hun moed en lef om lastige onderwerpen met elkaar te bespreken om tegenstellingen te overbruggen.”



Tien jaar Humanity House

Humanity House is een eigentijds museum dat complexe thema’s rond vrede en conflict inzichtelijk en invoelbaar maakt. Met bijzondere exposities en publieksevenementen was Humanity House de afgelopen tien jaar een podium voor honderden verhalen, gesprekken en ontmoetingen over wat het betekent om te moeten vluchten en ontheemd te zijn. Zo’n 214.000 mensen bezochten sinds de oprichting het museum, waaronder 114.000 scholieren en studenten. Ook organiseerde Humanity House in samenwerking met verschillende partners educatieprogramma’s, evenementen en tentoonstellingen buiten het museum. Een mooi voorbeeld hiervan is Studio Aleppo een fototentoonstelling op het Spui in Den Haag. Andere hoogtepunten waren de Nacht van het Conflict als afsluiter van de Alternatieve Veiligheidsraad, de dialogen-serie The Refugee Millennial, het digitale lesprogramma Vrijheid in Beeld en het onlangs gepresenteerde onderzoek binnen het mbo.

Knallend einde

Tot en met zaterdag 31 oktober aanstaande is Humanity House nog voor publiek geopend. Tot die tijd is de ervaringsreis en de tentoonstelling HISTORYTELLERS te zien en bezoeken. Ook heeft Humanity House het project 75 jaar VN in 75 verhalen ontwikkeld, in samenwerking met Just Peace, Nationaal Comité 4 en 5 mei en UNICEF Nederland. Aanstaande zaterdag 17 oktober opent hierover de openluchttentoonstelling op het Lange Voorhout in Den Haag. Op vrijdag 23 oktober wordt er een speciale NOS tv-uitzending aan gewijd. Op donderdag 29 oktober vindt het laatste programma plaats in Humanity House: The Refugee Millennial, een dialoog over een overkoepelend onderwerp: de liefde.