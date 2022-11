Human Nature in Flower Art Museum

terug

Het Flower Art Museum in Aalsmeer presenteert vanaf zondag 20 november de tentoonstelling ‘Human Nature’. Tien kunstenaars gaan in op de verhouding tussen mens en natuur en doen dat op geheel eigen, soms zeer verrassende wijze.

© Margot van de Stolpe – Zippy

De fascinatie van kunstenaars voor de relatie tussen mens en natuur is van alle tijden. In Human Nature belichten zij vele kanten: nietigheid versus grootsheid, harmonie tegenover strijd, maakbaarheid versus vrije natuur. De tentoonstelling gaat over kunst en natuur, maar ook over de mens zelf en hoe wij in het leven staan. Het museum geeft een podium aan kunstenaars die ons met een andere blik naar de wereld en de uitdagingen van deze tijd laten kijken. Het is verfrissend, confronterend, hoopvol en in ieder geval inspirerend.

Human Nature biedt een grote variatie. Schilder Marcel Witte houdt de kijker een spiegel voor met zijn schilderijen van dieren met menselijke eigenschappen. Bethany de Forest bouwt levensechte diorama’s waarin bijna niets is wat het lijkt. Dronefilmer Jelte Keur toont de wereld van bovenaf en laat zien hoezeer mens en natuur elkaar beïnvloeden. De Oekraïense kunstfotograaf Irina Dzhul legt de nadruk in haar werk op een harmonieuze, sprookjesachtige wereld. Alfred Marseille, Robin Noorda en Margot van de Stolpe van kunstcollectief Tropisme gebruiken uiteenlopende fotografische technieken om een verhaal te vertellen. Illustrator Jeroen Helmer maakt moderne schoolplaten om de natuur beter te begrijpen. En de studenten Kirsten Westerhuis en Laura Manhro laten zien wat er gebeurt als de natuur de stad overneemt.

Themamagazine

Human Nature is een project van het Flower Art Museum in samenwerking met Art by Nature Magazine. Bij de tentoonstelling verschijnt een prachtig magazine met verhalen over het thema en de kunstenaars. Dit is verkrijgbaar in de museumwinkel. Daarnaast is in de kleine zaal een mini-expositie te zien met prachtige stillevens van fotograaf Dik Nicolai. Zijn composities refereren aan de oude meesters, maar onderscheiden zich door het gebruik van hedendaagse elementen.

Arrangement

De nieuwe tentoonstelling duurt van 20 november tot en met 29 januari. De openingstijden zijn donderdag t/m zondag van 13 – 17 uur, groepen ook op afspraak buiten deze tijden. Speciaal voor deze expositie biedt het museum rondleidingen aan voor grote én kleine groepen waarin de vele verhalen bij de kunstwerken worden verteld. Dit arrangement is al te boeken vanaf 4 personen. Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.