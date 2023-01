terug

Georgië is een voormalige sovjetrepubliek die zich bevindt in een historische overgangsfase. Jongeren willen de oude sovjetmentaliteit vervangen door een nieuwe, moderne manier van denken en overstappen op een westerse levensstijl. De afgelopen jaren hebben zij veelvuldig geprotesteerd en geijverd voor het invoeren van sociale en burgerrechten. Mijn foto’s portretteren symbolisch de geboorte van deze generatie vanuit het hart van de massieve structuren die tijdens de Sovjet-Unie zijn gebouwd. De gebouwen in mijn project zijn metaforen van de sovjetmentaliteit waarin individuen er niet toe deden. Ik introduceer mijn jonge helden door ze tegen een witte achtergrond te plaatsen en ze zo van hun omgeving te isoleren.

Hossein Fardinfard (Iran, 1985) was aanvankelijk geïnteresseerd in straatfotografie. Uiteindelijk verschoof zijn aandacht naar documentaire en omgevingsportretten. Hij studeerde cartografie, IT en geomorfologie. In 2022 studeerde hij af in de fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

www.hossein.art

© Hossein Fardinfard, Game-changer, Irakli, 2021

© Hossein Fardinfard, Game-changer, Georgi & Ana, 2021

© Hossein Fardinfard, Game-changer, Lika, 2021

© Hossein Fardinfard, Game-changer, Tornike & Inga, 2021

© Hossein Fardinfard, Game-changer, Andrey, 2021