Hoeders van de kerk van Tessa Posthuma de Boer in Broek in Waterland

Vanaf 5 augustus 2022 is in en rondom de Sint Nicolaaskerk in Broek in Waterland Hoeders van de kerk te zien, een fototentoonstelling van fotografe Tessa Posthuma de Boer.

© Tessa Posthuma de Boer

Speciaal voor deze tentoonstelling heeft Posthuma de Boer twintig portretten gemaakt van de mensen die vrijwillig en/of professioneel soms al decennialang de Broeker Kerk letterlijk en figuurlijk in stand houden. We maken kennis met de hoeders van de kerk in woord en beeld. Wat zijn hun drijfveren om dag in, dag uit en vol energie zorg te dragen voor dit geliefde gebouw, dit historisch monument en deze culturele ontmoetingsplek? De portretten hangen op ware grootte aan de buitengevel – ze omarmen de prachtige kerk.

Tessa Posthuma de Boer, gespecialiseerd in portretfotografie, is inwoner van Broek in Waterland en betoverd door het gebouw: ‘Als je binnenkomt in de kerk, voel je onmiddellijk de geschiedenis. Dat heeft iets magisch.’ In nog eens twintig foto’s van het ex- én interieur heeft zij deze magie weten vast te leggen. Het zijn foto’s van de favoriete plekken van de hoeders – plekken waarmee zij zich sterk verbonden voelen en die een bijzondere uitstraling hebben. De binnententoonstelling van deze werken is te zien vanaf 29 augustus 2022.

De buitententoonstelling opent op 5 augustus en eindigt op 2 oktober 2022. Bij de tentoonstellingen is een prachtig vormgegeven (hardcover) catalogus te koop.