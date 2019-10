next

Bijna iedereen heeft ze wel eens gezien: stockfoto’s van een drukke metropool in de nacht, waarop de drukke verkeersaders als lichtstrepen om de wolkenkrabbers heen lopen. Deze techniek is inmiddels niet meer weg te denken uit de nachtfotografie, en niet zonder reden. Er is immers geen beter manier om bewegend verkeer vast te leggen. Maar hoe fotografeer je lichtstrepen eigenlijk?

Waarom lichtstrepen?

Lichtstrepen voegen een extra dimensie toe aan foto’s van nachtelijke stadslandschappen. Met deze techniek kan je de drukke verkeersstromen van steden en verkeersaders laten zien, waarmee je het jachtige levensritme van deze locaties zichtbaar maakt. Daarnaast zijn deze strepen natuurlijk ook op esthetisch gebied een mooie toevoeging aan je plaatjes. Maar hoe kan je deze strepen het beste vastleggen?

Time je shots goed

In principe is deze techniek vrij eenvoudig: je krijgt lichtstrepen door verkeer met een sluitertijd van enkele seconden te fotograferen. Hoewel dit vrij makkelijk klinkt, zitten er in de praktijk nog wel wat haken en ogen aan. De ideale sluitertijd bepalen kan bijvoorbeeld verschillende pogingen vergen. Hoe langer de sluiter openstaat, hoe meer lichtstrepen je camera vastlegt. Tegelijkertijd moet je erop letten dat de sluitertijd niet te lang wordt. Met name koplampen van auto’s kunnen behoorlijk fel schijnen, waardoor je foto overbelicht kan raken.

Afhankelijk van je locatie, kan de sluitertijd voor lichtstrepen variëren van twee tot dertig seconden. Het juiste aantal seconden kiezen, vereist soms de nodige trial and error. Maak daarom altijd meerdere foto’s. Probeer ook goed te kijken wanneer het verkeer gaat rijden en hoe de stoplichten ingesteld staan, zodat je het shot optimaal kan timen.

Kies je locatie zorgvuldig

Zoals bij de meeste foto’s is het ook bij lichtstrepen van belang om de juiste locatie uit te kiezen. De verleiding bestaat om een kruispunt uit te zoeken, waar wegen uit zoveel mogelijk richtingen bijeenkomen. Dit levert echter niet per se een goed plaatje op. Integendeel, als er verkeer uit allerlei richtingen lang stroomt, resulteert dit vaak in rommelige en verwarrende foto’s. Je kan daarom rotondes beter vermijden als je lichtstrepen wil vastleggen.

Veiligheid voorop

Verder is het van belang om je eigen veiligheid niet uit het oog te verliezen. Tijdens de avondspits zijn forensen vaak geagiteerd, waardoor ze haastig en roekeloos kunnen rijden. Ga daarom niet op de weg of vlak naast de vangrail staan voor dat ideale plaatje. Ook op parkeerplaatsen bestaat altijd het gevaar dat je met je statief een geparkeerde auto beschadigt. En als je ’s-nachts op een parkeerterrein staat, wil je natuurlijk niet hier op Auto-Onderdelenshop24.nl een nieuwe achteruitkijkspiegel aanschaffen voor de boze eigenaar. Zoek daarom een locatie die buiten de gevarenzone ligt. De stoep is een voor de hand liggende keuze, maar als je shots van bovenaf wilt maken kan je ook gebruik maken van balkons van nabijgelegen gebouwen. Daarnaast bieden bruggen boven de snelwegen ook genoeg mogelijkheden voor mooie plaatjes.

Statief onmisbaar

Lichtstreepfoto’s zijn niet zo veeleisend voor je fototoestel, waardoor de meeste camera’s er wel geschikt voor zijn. Toch zijn er wel andere zaken waar je met betrekking tot je materiaal op moet letten. Aangezien je deze lichtstreepfoto’s met sluitertijd maakt, is een statief hierbij onmisbaar. Elke trilling zie je immers terug in de foto. Hang extra gewicht aan de haak van de statiefzuil (bijvoorbeeld je cameratas) om de stabiliteit te vergroten.

Camera-instellingen

Vergeet verder niet om de beeldstabilisatie uit te zetten als je vanaf een statief fotografeert, omdat de plaatjes anders onscherp kunnen worden. Zet verder de ISO zo laag mogelijk. Een hogere ISO zorgt namelijk voor meer ruis en ruis wordt meestal als eerste zichtbaar in de donkere delen van een foto. En aangezien je bij nacht fotografeert, zullen je plaatjes waarschijnlijk voor het grootste deel uit donkere stukken bestaan. Let er tenslotte op dat je bij het aanraken van de ontspanknop je toestel niet laat trillen. Je kan hiervoor een kabelontspanner aanschaffen, maar je camera op de zelfontspanning zetten is ook een prima optie.

