Er zijn verbazend veel mogelijkheden om een mooi plaatje van een auto vast te leggen. Of je nou indrukwekkende actieshots wilt vastleggen, het ontwerp van je auto wilt accentueren, of je mooie reisfoto’s wilt maken. Hier zijn wat tips over hoe je de beste professionele én vakantiefoto’s van een auto kunt maken.

Professioneel:

Weerspiegeling: Wanneer je een auto fotografeert moet je rekening houden met wat de auto weerspiegelt. De auto kan één grote spiegel zijn, zeker als deze gloednieuw is. Als je professionele foto’s wilt maken is het soms beter als er niet te veel omheen staat. Dit geldt zeker als je de details wilt vastleggen. Let er ook zeker op dat je jezelf niet in de weerspiegeling ziet.

De details: Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk van de auto op de foto krijgen. Wanneer je vanuit een andere hoek gaat fotograferen, is het ook handig om aan de details te denken. Zo kun je de lijnen van de auto goed van dichtbij accentueren. Vergeet niet aparte onderdelen van de auto op de foto te krijgen, zoals de koplampen. Kijk ook naar het interieur van de auto. Als er bijvoorbeeld hout in het ontwerp is gebruikt, kan dit reden zijn om dit van dichtbij vast te leggen. Let er hierbij wel op om maat te houden. Sommige autobezitters willen namelijk nog wel eens een overdaad aan accessoires voor hun voertuig aanschaffen. Wanneer je een auto vastlegt, wil je natuurlijk niet dat het tafereel eruitziet alsof hier OnderdelenStore24.nl zijn hele magazijn heeft gedumpt.

Pan de camera: Voor indrukwekkende actieshots zul je de camera moeten pannen. Zo zie je de auto immers écht in actie. Om dit effectief te doen kun je het beste een sluitertijd van onder de 1/180 seconden nemen. Wanneer je een snelle sluitertijd neemt lijkt het namelijk alsof de auto niet in beweging is. Als je pant met een langzame sluitertijd blijft de auto scherp, terwijl de achtergrond voorbij lijkt te trekken.

Vakantie:

Gebruik je omgeving: De omgeving is bijna net zo belangrijk als de auto zelf. Dit geldt nog meer als je een vakantiefoto van je auto wilt maken. Een auto met een gestroomlijnd ontwerp past bijvoorbeeld goed in de stad. Een eend zou daarentegen in een mooi weiland tot zijn recht komen. Niets werkt beter dan een ‘’roadtrip’’ foto met je auto in een prachtige omgeving om een reisgevoel over te brengen. Maar je hoeft niet alleen foto’s van je auto te maken in de natuur. Leg het stadsgevoel van je stedentrip vast door ‘s nachts te fotograferen. Zeker stadsdelen met vele lichten en borden om je heen; zoals Manhattan, kun je mooi op de foto krijgen. Zoals eerder gezegd; werkt een auto soms als een spiegel. Zo kun je dus goed de stadslichten vastleggen in de weerspiegeling van de auto.

Verticaal fotograferen: Verticale foto’s kunnen mensen het beste een reisgevoel geven. Zo kun je vanaf de grond fotograferen om zowel de lucht als de auto vast te leggen. Deze onverwachte hoek geeft de kijkers meer het gevoel dat zij écht door de ogen van een mens kijken. Verticale foto’s van je auto vallen ook meer op, omdat horizontale foto’s van een auto al snel op een reclamebord kunnen lijken. Met een verticale foto kun je ook van binnenuit de auto goed fotograferen. Zo leg je bijvoorbeeld zowel het stuur vast, als een groot deel van de omgeving buiten.

Gebruik tegenlicht: Het is soms moeilijk om een goede foto met tegenlicht te maken. Als je echter op een vakantie gaat met een prachtige zonsondergang, kan dit prachtige beelden opleveren. Focus je hier voornamelijk op hoe je de zon in beeld wilt brengen. Je kunt de auto op de voorgrond later nog nabewerken door de schaduwen en de highlights aan te passen. Zo kun je indrukwekkend foto’s maken van je auto bij het strand.

Dat waren wat tips om de beste foto’s van een auto te maken. Je kunt je echter op de locaties zelf natuurlijk nog verder laten inspireren. De beste foto’s komen soms voort uit een spontane ingeving terwijl je op pad bent.

