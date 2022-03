Beste Skylum familie! We willen graag een moment nemen om jullie – onze vrienden, collega’s, partners, en geliefde fotografie gemeenschap – op de hoogte te brengen van de huidige situatie en de volgende stappen voor Skylum. Dit is een officiële verklaring over de meest recente gebeurtenissen in Oekraïne en hoe deze Skylum beïnvloeden.

Belangrijke punten:

Skylum is opgericht in Oekraïne, en de meerderheid van het team zit in Kiev.

Op 24 februari is Rusland Oekraïne binnengevallen. Deze oorlog heeft ons thuisland en ons leven beïnvloed.

Ondanks alles zal Skylum doorgaan met zijn activiteiten, zodat we ons team en ons land kunnen steunen.

Het Skylum team zal ons best doen om afspraken met partners en klanten na te komen, maar we vragen u vriendelijk om uw begrip in deze zeer moeilijke tijd.

Skylum steunt Oekraïne op verschillende manieren, en door Skylum te steunen steunt u ook de strijd van Oekraïne voor vrijheid.

Gebeurtenissen in Oekraïne: De invasie van Rusland

Op 24 februari werden Oekraïners in alle grote steden wakker door het geluid van bombardementen. Tegelijkertijd braken Russische tanks en troepen vanuit het noorden, zuiden en oosten de Oekraïense grens over, vielen ons vreedzame land van 44 miljoen mensen binnen en veranderden de loop van de geschiedenis – en die van ons leven – ingrijpend. Rusland blijft niet alleen militaire objecten aanvallen, maar ook flatgebouwen en woongebouwen, kinderziekenhuizen, kraamklinieken, kleuterscholen, culturele gebouwen en humanitaire delegaties. Meer dan 3.000 Oekraïense burgers zijn tot nu toe gedood, waaronder meer dan 70 kinderen. Duizenden anderen zijn gewond.

In heel Oekraïne zijn gewone mensen gedwongen in bomschuilkelders te blijven of te evacueren met hun hele leven in koffers gepakt, alles riskerend wat ze hebben om zichzelf en hun geliefden in veiligheid te brengen. Drie miljoen mensen hebben Oekraïne al verlaten. Anderen kunnen hun huis niet verlaten, kiezen ervoor vrijwilligerswerk te doen, besluiten te blijven en te vechten met lokale territoriale verdedigingseenheden, of blijven om voor bejaarde familieleden te zorgen. Rusland is een oorlog begonnen tegen een vreedzame natie die nooit zal worden vergeten of vergeven.

Hoe de oorlog Skylum heeft beïnvloed

Skylum is in 2008 opgericht als Macphun door twee game-ontwikkelaars en amateurfotografen in Kyiv, Oekraïne. Sindsdien is Skylum uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. Maar tot op de dag van vandaag is het kern ontwikkelcentrum waar alle grote producten zoals Luminar en Aurora HDR worden gemaakt nog steeds in Kyiv. In het licht van de oorlog doen we ons uiterste best om de veiligheid van het hele Skylum team te garanderen en voor u te blijven werken zoals we dat de afgelopen 14 jaar hebben gedaan. Ons team van 130 mensen is nu verspreid over Oekraïne en over de hele wereld. Hoewel het een uitdaging is om normaal te blijven werken, werkt het merendeel van het team nu vanuit verschillende locaties: schuilkelders, onderweg, of in de huizen van familieleden en vrienden op veiliger locaties.

Wat is de volgende stap voor Skylum?

Team operaties

Voor Skylum is de veiligheid van onze teamleden onze hoogste prioriteit. We hebben al een functioneel team van 88 mensen samengesteld dat zich inzet om de zaken te laten werken. In reactie op de oorlog hebben sommige van onze teamleden ook nieuwe taken op zich genomen: helpen bij het overbrengen van mensen en hun gezinnen naar veilige locaties, het leveren van voedsel en medicijnen, helpen bij vestiging in West-Oekraïne of in het buitenland, of op andere noodzakelijke manieren helpen. We sparen de positie en het salaris uit van elke teamgenoot die in het leger dient.

Levering van producten

Ondanks alles zullen wij als bedrijf ons best doen om ons werk voort te zetten voor onze partners en onze gemeenschap van fotografen die op onze producten vertrouwen. Door de omstandigheden kunnen er vertragingen optreden in updates, maar het team is vastbesloten om u zo snel mogelijk de meeste waarde te leveren. Ons product team werkt op dit moment samen met klanten om Luminar Neo te upgraden en te verbeteren, en we zullen ons best doen om nieuws te delen en u op de hoogte te houden. We zijn dankbaar voor uw geduld, steun en begrip. Dat gezegd hebbende, vandaag zullen we een product update voor Luminar Neo vrijgeven, dus blijf op de hoogte!

Veiligheid van uw gegevens

U kunt er zeker van zijn dat we al onze infrastructuur en gebruikersgegevens veilig hosten op Amazon Web Services. Alle servers voor deze cloud service bevinden zich in de Europese Unie en niet in Oekraïne, dus u kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen. U kunt meer informatie vinden over hoe Skylum gebruikersgegevens verzamelt en opslaat in ons Privacybeleid.

Volgende stappen

Ondanks alles blijven we sterk staan en al onze producten verder ontwikkelen. Voor onze teamleden die de veiligheid hebben bereikt, kan werken een troost worden van het constante verontrustende nieuws. Onze visie is niet veranderd; we blijven producten maken waar je van houdt en die iedereen in staat stellen om de visuele verhalen te vertellen die ze voor ogen hebben.

Bericht van de Skylum CEO

In het licht van de huidige situatie, hier is een video van Ivan Kutanin, de CEO van Skylum. Ivan deelt zijn gedachten over Oekraïne en Skylum:

Volg Ivan op Twitter om op de hoogte te blijven. Hoe Skylum nu helpt

Skylum helpt Oekraïne op elke manier die we kunnen. Vanaf nu: Skylum heeft $ 50.000 gedoneerd aan de strijdkrachten van Oekraïne.

Ivan Kutanin, de CEO van Skylum, helpt door de aankoop van thermografische camera’s en nood tourniquets (om eerste hulp te bieden in ambulances, in het veld tijdens militaire operaties, en in andere extreme situaties). Wij hebben de beschikbaarheid van onze producten in Rusland en Wit-Rusland stopgezet.

De meerderheid van het team doneert regelmatig eigen geld en voorraden om de strijdkrachten van Oekraïne en mensen in nood te helpen, vrijwilligerswerk te doen, humanitaire hulp in te zamelen en deel te nemen aan territoriale verdedigingsteams. U kunt Oekraïne op verschillende manieren steunen:

Doneer aan liefdadigheidsorganisaties.

Doneer uw drone voor het Oekraïense leger. Meer dan 136 mensen hebben al toegezegd drones te schenken aan de strijdkrachten van Oekraïne. Hartelijk dank!

Lees betrouwbare nieuwsbronnen (Ukrayinska Pravda, The Kyiv Independent, Svidomi) en verspreid bewustzijn.

Ontdek meer info en manieren om te helpen.

Het Skylum team is momenteel aan het brainstormen over meer activiteiten om Oekraïne te helpen. Als u suggesties heeft, kunt u ons mailen op newsteam@skylum.com.

Skylum belooft u dat we zo goed als we kunnen zullen blijven werken aan een betere, vreedzame toekomst! Het zal een uitdaging zijn, en we zullen u eeuwig dankbaar zijn als u ons steunt en Oekraïne steunt in de strijd van vandaag.

Tot slot hebben de leden van het Skylum-team een korte boodschap voor u: Uit de grond van ons hart, dank aan onze gebruikers en partners voor uw begrip en vriendelijke steun in deze onrustige tijden. Dank u voor uw steun aan ons bedrijf en onze producten. Met uw hulp zullen we Oekraïne steunen tot de overwinning en de strijd voor vrijheid en democratie winnen. Sta achter Oekraïne!

https://skylum.com/luminar-neo