Foto-art designer Oscar de Wit-Snijder van LeBlanc Design heeft onlangs 2 fotoboeken uitgegeven. De Wit-Snijder heeft een unieke stijl ontwikkeld (‘HDR-Old Style’) die hij heeft toegepast in beide werken waarin hij de 10 bijzonderste historische bibliotheken van Nederland heeft vastgelegd.

© Oscar de Wit-Snijder

Bibliotheken krijgen enorm veel verzoeken van fotografen voor fotosessies, maar kiezen voor De Wit-Snijder nadat ze zijn werk hebben gezien. “Het is voor een bibliotheek best veel geregel om een fotograaf aan het werk te laten. Er moet een beveiliger/gids mee en het moet altijd buiten openingstijden, dus men moet er best veel moeite in steken. Daarnaast krijg ik niet meer dan drie uur de tijd om de hele shoot te doen,” aldus de 55-jarige Apeldoorner.

De Wit–Snijder roept met zijn authentieke stijl een sfeer van nostalgie op en neemt hierdoor de kijker mee terug naar vervlogen tijden. “Mijn stijl is bij toeval ontstaan en heb ik zelf verder ontwikkeld. Ik krijg hier veel vragen over, maar dat is echt het geheim van de smid en houd ik dus voor mezelf.”

© Oscar de Wit-Snijder

Hoewel de Nederlandse bibliotheken al veel vaker zijn vastgelegd, gebeurde dat nog niet eerder op deze manier. De Wit-Snijder: “Ik heb hele mooie reacties ontvangen, bijvoorbeeld van Heide Warncke, conservator van Ets Haim in Amsterdam: ‘Zijn foto’s zijn de meest originele foto’s die ooit door iemand in deze bibliotheek zijn gemaakt…zijn foto’s zijn werkelijk bijzonder.’ Daar doe je het natuurlijk voor…”

Waar de eerste twee boeken helemaal zijn toegespitst op Nederlandse bibliotheken, voor de volgende twee delen gaat De Wit-Snijder de grens over. De eerste drie shoots hiervoor zijn al gedaan, waarvan twee in Manchester en één in Wales. Hierna staan Antwerpen, de Nationale Bibliotheek in Wenen, Edinburgh, Dublin en Duitsland op het programma. Door de situatie rond COVID-19 is de planning nog onzeker, maar de toestemming van deze bibliotheken is al gegeven.

Via www.leblancdesign.nl/boek-kopen/kunt u de boeken bestellen. Het andere werk van Oscar de Wit-Snijder is te zien via www.leblancdesign.nl.