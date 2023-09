Historisch printtechnieken in Bildhalle

terug

De groepstentoonstelling met Albarrán Cabrera (ES), Jeffrey Conley (VS), Paul Cupido (NL), Mika Horie (JP), Douglas Mandry (CH) en Naohiro Ninomiya (JP) is gewijd aan het brede scala aan printtechnieken in beeldende kunstfotografie. De bijzondere zorg voor het kiezen van het papier en het ontwikkelen van technieken is voor elk van de tentoongestelde kunstenaars evident. Het spectrum omvat vroege technie-ken uit de 19e eeuw, zoals cyanotypes van de Japanse kunstenares Mika Horie of de analoge zoutprints van Douglas Mandry, maar ook innovatieve nieuwe printtechnieken die historische technieken combine- ren met een speelse en experimentele nieuwe benadering – inclusief pigmentprints op Gampi papier en bladgoud van het Spaanse kunstenaarsduo Albarrán Cabrera.

Jeffrey Conley is bijvoorbeeld een meester in printtechnieken: zilvergelatine-, platina- of pigmentprints op bamboepapier – alle prints worden met de grootste zorg en diepgaande kennis van de kunstenaar met de hand gemaakt. Albarrán Cabrera maken hun prints persoonlijk in hun studio met behulp van een breed scala aan processen en materialen, het- zij door nieuwe technieken uit te vinden, of door te experimenteren met gevestigde technieken om hun „fotografische syntaxis“ uit te breiden. De tentoonstelling geeft inzicht in het belang van het zorgvuldig omgaan met traditionele tot recente technieken en in de materialiteit en zintuiglijke beleving van prenten.

Albarrán Cabrera

Albarrán Cabrera is het artistieke duo van de fotografen Anna Cabrera en Angel Albarrán. Tijdens hun carrière heb- ben ze geëxposeerd in verschillende landen: Spanje, Japan, Zwitserland, de VS, België, Nederland, Frankrijk, Duits- land, Libanon en Italië, zowel in particuliere als openbare collecties, waaronder Hermès, The German Bundestag‘s Collection, De Nederlandsche Bank, Reina Sofía Museum (Madrid) en The Photographic Archive (Barcelona). Albar- rán Cabrera werkte ook samen met verschillende uitgevers zoals Adelphi Edizioni, Mondadori Libri, Penguin Random House, Diogenes Verlag, RM Verlag en Ediciones Atalanta, evenals instellingen zoals De Munt en de Belgische fede- rale opera.

Jeffrey Conley

Jeffrey Conley is een landschapsfotograaf wiens werken zijn tentoongesteld in verschillende galeries en op diverse beurzen. Zijn solotentoonstellingen vonden sinds 2002 voornamelijk plaats in de VS, maar in 2022 ook in Zwitser- land, waarnaast hij verschillende beurzen bijwoonde, zoals Paris Photo, Photo London en Photo Basel. Zijn foto‘s zijn opgenomen in de collecties van verschillende instellingen zoals het Museum of Art (Nanao, JP), Monterey Museum of Art (Monterey, CA), Museum of Fine Art (Houston, TX) en Slazburg College (Salzburg, AT). Twee monografieën van zijn werk, WINTER (2011) en REVERENCE (2018) zijn gepubliceerd door Nazraeli Press.

Paul Cupido

Paul Cupido (1972) studeerde in 2017 cum laude af aan de Fotoacademie Amsterdam. Sindsdien publiceerde hij verschillende kunstenaarsboeken, waaronder Searching for Mu (2017), Continuum (2019) en 4 a.m. (2021), elk in samenwerking met grafisch ontwerper Akiko Wakabayashi.

Cupido‘s werken zijn op grote schaal tentoongesteld, onder meer op Paris Photo, Unseen en Nordic Light Festival. Cupido wordt vertegenwoordigd door Bildhalle Gallery (Zürich & Amsterdam), Danziger Gallery (NYC & LA) en The Photographer‘s Gallery (Londen). In 2022 werd Cupido uitgenodigd om de inaugurele artist-in-resident te worden voor INSTANTS, een residentieprogramma van Château Palmer en Leica.

Mika Horie

Mika Horie (1984) is een Japanse fotografe die afstudeerde aan de Kyoto University of Art and Design. Na haar bachelor verbleef Horie een jaar in het Verenigd Koninkrijk voor een MA European Arts Practice (Fine Art) aan de Kingston University in Londen. Ze ging ook in de leer bij een traditionele papiermaker in Shiga waar ze over Japans papier en de cyanotypiedruktechniek leerde. Tijdens haar carrière heeft Horie geëxposeerd in Japan, Zuid-Korea, België, Nederland en het VK. In 2021 publiceerde ze ook haar boek Trees, Water and Light met Ibasho & the(M) éditions.

Douglas Mandry

Douglas Mandry (1989) is afgestudeerd in zowel visuele communicatie als fotografie aan de Universiteit van Kunst en Design ECAL in Lausanne. Hij is genomineerd voor talloze prijzen, waaronder de Paul Huf Award en de Swiss Fe- deral Design Award en hij won ook de «Foam Talent 2020». De serie werken Monuments en Unseen Sights werden tentoongesteld in verschillende groepstentoonstellingen, onder meer in het Kunstmuseum Wien, het Foam Museum Amsterdam en het Nationaal Museum Luxemburg. Mandry‘s werken werden ook gepresenteerd op verschillende kunstbeurzen zoals Paris Photo, Photo London en Art Rotterdam. Zijn nieuwste serie Gravity Flow werd in septem- ber 2022 gepresenteerd aan een internationaal publiek in de West Bund Art & Design in Shanghai. De werken van Douglas Mandry zijn vertegenwoordigd in talrijke collecties: waaronder de kunstcollecties van Swiss Re, de ZKB, het kanton Zürich, Credit Suisse, Swiss Post, De Nederlandsche Bank en ABN AMRO Bank.

Naohiro Ninomiya woont en werkt in Straatsburg (Frankrijk). Hij werd geboren in Nagoya, Japan in 1969. In 1996 gaf hij zijn baan bij een bedrijf op om te gaan werken op een boerderij in de regio Hokkaido, maar in 1998 verhuisde hij naar Frankrijk en veranderde zijn richting naar de kunst. Ninomiya maakt de meeste van zijn foto‘s in zijn geboor- testreek Gifu, en drukt ze zelf af en werkt ze af in zijn atelier in Frankrijk. De vorm van zijn werk is zeer gevarieerd, omdat hij altijd op zoek is naar de juiste techniek voor elk project. Het simpelweg afdrukken van zijn negatieve beelden in zijn atelier is niet het doel van zijn werk. Hij wil ook het moment in het atelier in zijn werk graveren. In de steeds meer platte wereld probeert hij zijn werk ruwer en tastbaarder te maken.

Hij nam deel aan verschillende groeps- en solotentoonstellingen en won prijzen: 3e plek bij EMERGENT ARTIST AWARD 2011-2012 (2012), Selectie bij Descubrimientos de Photo Espana (Spanje, 2006), Selectie bij Voies Off des Rencontres d‘Arles (Frankrijk, 2006), Winnaar van de eerste prijs van Arts du Rotary 2004, Straatsburg (Frankrijk, 2006), en Winnaar van de prijs La Découverte in 2004 (Frankrijk, 2004).

