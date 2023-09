terug

Op donderdag 14 september wordt in Museum Hilversum de tentoonstelling ‘Hilversum Beter Bekeken’ geopend, met drie intrigerende reportages van de nieuwsfotografen Anke van der Meer, Selma van der Bijl en Dieuwertje Bravenboer. Wethouder Arno Scheepers en de zusjes Mahsa en Mirsana openen de expositie. De meisjes zijn enkele jaren geleden samen met hun familie gevlucht voor de taliban. Van der Meer geeft in haar serie een inkijkje in hun leven en laat zien welke verworven vrijheden vrouwen in Afghanistan moeten inleveren. Van der Bijl toont ‘Een nier voor Corwin’ en Bravenboer ‘Hilversum door de ogen van de kinderen’. De tentoonstelling is van 15 september tot en met 12 november te bezoeken.

© Selma van der Bijl

Selma van der Bijl toont de fotoserie ‘Een nier voor Corwin’. Uit cijfers van de Nierstichting blijkt dat er in Nederland jaarlijks 2.000 nierpatiënten bijkomen. Om in leven te blijven zijn dialyse of een niertransplantatie nodig. Van der Bijl laat in een intieme serie zien wat de impact is voor de Hilversumse Corwin en zijn gezin. Hij staat op een donorwachtlijst maar dat kan nog jaren duren. Samen met zijn partner Ilona is hij daarom zelf een actie gestart in de hoop om op korte termijn een donor te vinden.

© Diewertje Bravenboer

Hilversum door de ogen van de kinderen

De omgeving waarin een kind opgroeit vormt de basis voor zijn of haar verdere leven. Hilversum telt acht verschillende wijken, elk met een eigen cultuur, architectuur, verbindingen, ontmoetingsplekken en voorzieningen. Fotograaf Dieuwertje Bravenboer maakte een serie over de kinderen uit al deze wijken.

© Anke van der Meer

Stichting De Zilveren Camera en Museum Hilversum willen het vertellen van visuele verhalen aanmoedigen. ‘Hilversum Beter Bekeken’ is een groepstentoonstelling die tot stand kwam naar aanleiding van een open call voor nieuwsfotografen en is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Gemeente Hilversum.