In Hilton Amsterdam is van 22 tot en met 31 maart een foto-expositie te zien over de Bed-in for Peace actie van John Lennon en Yoko Ono. Voorjaar 1969 schreven de beroemde Beatle en zijn kersverse echtgenote geschiedenis met hun actie voor de wereldvrede.

50 jaar later heeft hun boodschap nog niets aan kracht ingeboet. De expositie toont vijftig iconische beelden van toen, geplaatst in de context van die tijd. Als eerbetoon voor de vredesactie van 50 jaar geleden geeft Hilton Amsterdam de naam Peace aan een nieuwe tulp, die op 28 maart wordt gedoopt. In het Memorial Weekend (30 en 31 maart) staan voorts een documentaire en optredens in het hotel op het programma. Ook is het mogelijk om een kijkje te nemen in de beroemde John & Yoko Suite. De expositie is gratis toegankelijk. Locatie/tijden: Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam; dagelijks 10.00 -20.00 uur. Voor meer informatie volg @HiltonAmsterdam op Facebook en Instagram.

Foto-exposite ‘Wat gebeurde er in Room 902’?

Beatle John Lennon en zijn bruid Yoko Ono kozen in maart 1969 ‘Vrijstaat Amsterdam’ voor hun honeymoon-met-een-boodschap. Zeven dagen verbleef het illustere liefdeskoppel in kamer 902 (nu suite 702) van Hilton Amsterdam en maakte met de Bed-in for Peace een statement voor wereldvrede door middel van interviews, muziek, tekeningen en slogans. De beelden van hun legendarische verblijf gingen de hele wereld over. Govert de Roos benutte in maart 1969 als beginnend ‘Amsterdam’-fotograaf de kans van zijn leven om wereldfoto’s te maken van de Bed-in for Peace happening. De inmiddels gevierde portretfotograaf zet zijn 50-jarig jubileum luister bij als mede-curator van de expositie ‘Wat gebeurde er in Room 902’. De verhalende expositie geeft een impressie van de gebeurtenissen van toen en zet die in de context van dat woelige tijdperk, waarin in Amsterdam de Provo-beweging domineerde. In totaal worden vijftig beelden van internationaal bekend geworden fotografen zoals Cor Jaring, Nico Koster, Govert de Roos, Claude Vanheye en de Duitse Elmar Welge, op groot formaat gepresenteerd. Daarnaast worden niet eerder getoonde foto’s uit het archief van Spaarnestad tentoongesteld. Een aantal foto’s zal ook te koop zijn.

Memorial Weekend

Vanaf het moment dat Beatle John Lennon en zijn bruid Yoko Ono op 23 maart 1969 ’s avonds in Hilton Amsterdam arriveerden, in een witte limousine, tot hun vertrek op 29 maart was de toenmalige kamer 902 wereldnieuws. Tot op de dag van vandaag wordt hun verblijf in bed voor de wereldvrede gememoreerd in alle uithoeken van de wereld. In ons land zijn er ook nog steeds mensen die er destijds bij waren en er mooie verhalen over kunnen vertellen. Dat komt onder meer tot uiting in de documentaire van Jan van Galen die op 13 maart door de NTR wordt uitgezonden en tijdens het Memorial Weekend op 30 maart in Hilton Amsterdam wordt vertoond. Op 31 maart is in Hilton de opmaat voor een groot herinneringsconcert dat op 3 april in het Koninklijk Concertgebouw plaatsvindt.

Kijk op de wereldvrede nu

De kunstenaars Tom Cox en Ramon van Geest krijgen van 22 – 31 maart een podium in de hotellobby. Zij creëren gedurende de tiendaagse een kunstwerk dat de Bed-in for Peace van 50 jaar geleden reflecteert en tegelijkertijd hun eigentijdse visie op de wereldvrede uitdrukt.

Doop Peace tulp

De Bed-in for Peace happening kreeg destijds veel waardering. Dat werd onder meer met bloemen uitgedrukt. Een witte tulp werd symbolisch. Op donderdag 28 maart wordt ter gelegenheid van de opening van het Tulp Festival Amsterdam de Peace tulp gedoopt. Hilton Amsterdam wil met deze nieuwe, witte, tulp de legendarische actie voor de wereldvrede van John Lennon en Yoko Ono levendig houden. De nieuwe tulp is de hele maand april voor de entree van Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, te bewonderen.