Het Wilde Oog: Duurzame Diva’s

Het kunstenaarsduo Hans Lemmerman en Inge van Run (samen Het Wilde Oog vormend) heeft een boek uitgebracht: Duurzame Diva’s.

Het boek is een eerbetoon aan vier stijliconen: de Spakenburgse Diva’s. Corrie, Hendrikje, Mengsje en Wijmpje waren dé modellen in 17.5 jaar fotografie. Het viertal kan als avant-garde beschouwd worden van de klederdracht. Enerzijds waren ze traditiedraagsters in het dorp, anderzijds gingen ze op pad met twee kunstenaars die hen fotografisch ensceneerden in museale werelden (Stedelijk Museum, Kunstmuseum Den Haag, Museum Voorlinden, Kröller Müller Museum). Bij ‘een’ Armando, ‘een’ Piet Mondriaan, Claudy Jongstra of land-art uitingen in Flevoland.

Het boek kent 39 foto’s plus evenzoveel teksten. De Wilde Oog-foto’s werken als visuele en inhoudelijke vitamines. Duurzame Diva’s. 20 euro inclusief porto. Te bestellen bij info@hetwildeoog.nl