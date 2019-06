Fotograaf Erwin Olaf (60) wacht een nieuw hoogtepunt. Eerder dit jaar presenteerde hij zijn werk in een grote overzichtstentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum en Fotomuseum. In juli volgt het Rijksmuseum met een greep uit zijn beste foto’s; onderdeel van een collectie van 500 foto’s, die Olaf aan het museum heeft overgedragen. Nooit eerder kreeg het werk van een nog levende kunstenaar de zekerheid dat het op deze manier voor vele generaties te zien blijft. Voorafgaand zendt de NTR in Het Uur van de Wolfde documentaire Erwin Olaf –The Legacyuit van cineast Michiel van Erp.

Nu zijn kunstenaarschap groots wordt gevierd en zijn nalatenschap verzekerd is, staat Erwin OIaf voor talloze vragen en dilemma’s. Wat is de betekenis van zijn carrière geweest? Is zijn werk van waarde, en is dat in de toekomst ook nog zo? Is zijn kunstenaarschap van nut geweest? En daarmee zijn leven? Heeft hij ertoe gedaan?

Juist in dit jaar lijkt Erwin Olaf breekbaarder dan ooit: hij heeft progressieve longemfyseem waardoor hij zuinig met zijn energie moet omgaan. En terwijl zijn moeder op sterven ligt, werkt de kunstenaar in zijn Amsterdamse studio en in Palm Springs (USA) aan nieuwe fotoprojecten, die thematisch aansluiten bij zijn levensfase.

De documentaire gaat over de strugglevan een gevierd kunstenaar, die op het toppunt van zijn roem – met pijn in zijn hart – de balans aan het opmaken is van een leven lang hard werken. En wiens oeuvre – precies op het goede moment – voor het nageslacht gewaarborgd blijft.

Regisseur: Michiel van Erp

Producent: De Familie Film & TV

Uitzending: maandag 24 juni 2019, 20.30 uur bij de NTR op NPO 2

Website: www.ntr.nl/hetuurvandewolf