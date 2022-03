Het MOW verlengt de expositie ‘Thuis’, waarin zes fotografen vanuit onverwachte invalshoeken ons thuisgevoel verkennen. De door bezoekers goed ontvangen tentoonstelling is nog te zien tot en met 15 mei van dit jaar.

Over de expositie:

We zijn, mede door corona, meer thuis geweest dan ooit. Maar wat is thuis eigenlijk allemaal? Een plek? Een gevoel? Een herinnering? Zit het in stenen of spullen of juist in onze ervaringen?

In de tentoonstelling ‘Thuis’ verkennen verschillende fotografen wat thuis zoal kan betekenen. Zij onderzoeken niet zozeer de vanzelfsprekende “eigen plek onder de zon”, of het “daar waar je koffie vertrouwd smaakt”, maar wel ons verlangen naar geborgenheid, de tijdelijkheid van wat wij thuis noemen en de manieren waarop wij van een plek een thuis maken.

In de tentoonstelling tref je foto’s, found footage, film, installaties en meer. Exposanten zijn Tijmen van Dijk, Heleen Haijtema en Marjorie Noё. Verder zie je werk van jong talent van Noorderpoort Groningen (Dian Dijkstra, Jela van Gool en Melissa Kleine) en verschillende interactieve elementen.

Over de fotografen:

Tijmen van Dijk blaast met zijn Instagramaccount ‘I found your film’ oude, vergeten familiefoto’s nieuw leven in. Zo gunt hij ons een blik in het thuisleven van onbekende mensen. Het lijken scenes uit films waarvan we titel nog plot kennen. Heel persoonlijke foto’s waarin we, door het ontbreken van context, onze eigen verhalen kwijt kunnen.

Heleen Haijtema liet zich inspireren door de collectie van het MOW. Oude, persoonlijke dingen die iets tonen van een thuis dat we inmiddels niet meer (her)kennen. Losgezongen van hun oorspronkelijke gebruik, krijgen de objecten bijna mythische proporties. Waar kijken we eigenlijk naar? Tegelijkertijd zie je sporen van de oorspronkelijke eigenaar, in bijvoorbeeld reparaties of slijtplekken.

Marjorie Noё zocht na haar verhuizing verankering in een voor haar nieuwe en vreemde omgeving: Groningen. Met haar camera dwaalde ze rond, verkende ze plekken en ontmoette ze mensen. Volgens Noё ben je ergens thuis als je omgeving samen begint te vallen met je gevoel, als in een ‘Nergens Ergens Wonderlaand.’ Haar vaak poëtische foto’s legden deze verkenning vast.

Drie fotografiestudenten van Noorderpoort Groningen, Dian Dijkstra, Jela van Gool en Melissa Kleine tonen hun benadering van thuis, in het zoeken naar hechting in tijden van lockdown, het verkennen

van verdwenen dorpen en het je eigen maken van een nieuw huis, dat bij kennismaking nogal unheimisch blijkt…

www.hetmow.nl | 0597 – 53 15 09

kantoor bereikbaar ma t/m vri 9:00 – 17:00