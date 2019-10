next

Het vijfde International Photo Festival Leiden (IPFL) vindt plaats van 9 tot en met 17 mei 2020. Ben jij fotograaf, woonachtig in Europa, en in de afgelopen vijf jaar afgestudeerd, meld je dan aan voor 30 november. Het IPFL biedt fotografen in het begin van hun carrière als professioneel fotograaf een internationaal podium.

Ben jij erbij?

Uit de inzendingen kiest de jury onder leiding van Wim van Sinderen 20 fotografen uit. Ben jij erbij dan wordt jouw werk in een netwerk van samenwerkende festivals getoond? En natuurlijk in Leiden zelf op de prachtige buitenlocatie, Lammermarkt. Bovendien kiest de jury één winnaar. En er is een Publieksprijs.

Meer weten? Alles over het IPFL en deelname aan dit mooie Festival lees je op photofestivalleiden.com