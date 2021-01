In After Us the Deluge toont documentair fotograaf Kadir van Lohuizen de dramatische impact van de stijgende zeespiegel op kustgebieden wereldwijd.

In Nederland staan we aan de vooravond van het niet behalen van het Urgenda-doel van 25% reductie van broeikasgassen per 2020 ten opzichte van 1990. Dit ondanks de uitspraak van de Hoge Raad in december 2019 waarin de rechter bepaalde dat deze reductie uiterlijk eind 2020 het absolute minimum was dat van de Nederlandse regering verwacht mocht worden, én ondanks het sterk verminderde reisverkeer dat COVID-19 met zich mee bracht. Nederland doet te weinig om klimaatveranderingscrisis wereldwijd tegen te gaan.

In het boek After Us the Deluge toont documentair fotograaf Kadir van Lohuizen de nu al duidelijk zichtbare impact van de klimaatcrisis, met name van de stijgende zeespiegel, op kunstgebieden wereldwijd, inclusief steden als Jakarta, New York en Miami.

Van Lohuizen reisde naar Groenland, de Verenigde Staten, Bangladesh, Indonesië, Nederland, Panama en de Pacific. Hij legde daar de vaak al dramatische gevolgen vast van de opwarming van de aarde.

Het resultaat is meer dan een fotoboek: verontrustend, maar ook esthetisch indrukwekkend. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met kaarten en grafieken en bevat journalistieke en wetenschappelijke bijdragen van Henk Ovink, Dorthe Dahl-Jensen, Jeff Goodell, Elliot Brown, Amalinda Savirani, Anote Tong, Sharif Jamil en Marjan Minnesma.*

