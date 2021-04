Wat doe je als fotograaf met al die foto’s aan het eind van je carrière? Of wat moeten je erfgenamen ermee? In Nederland zijn er enkele instituten die zich hierover ontfermen. Maar die zijn (noodgedwongen) alleen geïnteresseerd in de heel bekende fotografen. Er is nu eenmaal een capaciteitsprobleem. Het oeuvre van de gemiddelde fotograaf bestaat al snel uit enkele honderdduizenden beelden, dus waar laat je die en wie onderhoudt zo’n beeldbank?

Fotografie is het vastleggen in beeld van misstanden, oorlogen, portretten, mode of producten. Van alles wordt met fotografie vastgelegd. Daarvoor worden beroepsfotografen opgeleid, die hun brood met fotografie verdienen. Iedere fotograaf ontwikkel een eigen stijl. Kranten, tijdschriften en reclamebureaus werken graag met fotografen die het best bij hen past. De signatuur van de fotograaf wordt op grote waarde geschat. Omdat de vraag naar foto’s enorm is, zijn er ook veel fotografen. Met z’n allen maken die fotografen enorm veel foto’s.

Als organisatoren van het in 2017 begonnen ‘1000 Foto’s project’ vinden wij dat het werk van veel professionele fotografen bewaard moet worden. Zoals de naam al aangeeft, gaan we uit van een maximum van ongeveer 1000 foto’s per fotograaf. In een werkzaam leven van 40 jaar komt dat neer op 25 foto’s per jaar. Die beperking heeft voordelen. De fotograaf bepaalt zelf zijn keuze en door de beperking in aantallen kunnen er meer fotografen gebruik maken van de beeldbank. Met een goede structuur van trefwoorden en beschrijvingen kunnen die opnamen gemakkelijk worden gevonden en krijg je het mooiste overzicht van de fotografie uit een bepaalde periode. Daarvoor doen we het!

Inmiddels hebben zich zo’n zestig fotografen aangemeld. Sommigen komen uit de fotojournalistiek, anderen uit de kunst- of reclamefotografie. Er is geen beperking wat betreft type fotografie. Van productfotografie tot huwelijksreportages, alles is welkom.

Lees meer hierover op onze site: www.1000fotos.org.