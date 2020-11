De tweede expositie in de onlangs geopende ARWE Gallery laat actueel werk zien van recentelijk afgestudeerden aan kunstacademies en vervolgopleidingen in binnen- en buitenland. Een staalkaart van jonge kunst, waar het huidige tijdsgewricht goed vanaf te lezen valt. Daaronder bijzondere foto’s die op het netvlies blijven hangen. Ook is er videokunst en zijn er cross-over producties te zien. En van een van de deelnemers hangen er droomachtige, vervreemde schilderijen die hun oorsprong vinden in het bovennatuurlijke.

Expositiedata en tijden: za 3 oktober t/m za 12 december, wo t/m za 11 -17 uur



Thomas Meijerman (NL, 1995)

Studeerde dit jaar af aan de Willem de Koning Academie, Rotterdam. Meijermann tracht in zijn foto’s en video’s grip te krijgen op de natuur. In zijn werk laat hij reconstructies en eigen vertalingen van de natuur zien, waaruit naast schoonheid ook een zeker dreiging valt waar te nemen. Door hem aangepaste of geconstrueerde landschappen zet Meijerman naast natuurlijke landschappen om zijn fantasie te kunnen realiseren en zo te onderzoeken wat werkelijkheid is. Zijn werk blijkt een onderzoeksproces naar de schoonheid en de relaties tussen verschillende organismes binnen de natuur. Een natuur die door klimatologische omstandigheden sterk aan het veranderen is.

Helen Anna Flanagan (UK, 1988)

Behaalde haar masters aan AKV St Joost, den Bosch, waarna zij een vervolgopleiding doorliep aan het HISK te Gent. Daar had zij kortgeleden haar eindexamententoonstelling. In haar narratieve video Gestures of Anatomy uit 2019 zoomt Flanigan in op de cyclische systemen en feedback loops eigen aan menselijk gedrag. De plek waar ze filmde is een wasserette. Vijf personen komen in haar film aan het woord: een vrouwelijke sekswerker vertelt vrijelijk over haar beroep, een vermoeide man die natuurlijke, ademende stoffen aanprijst komt daarna in beeld en verandert ineens in een jonge advertentieverkoper. Een dakloze vent praat in zijn mobiel over zijn hekel aan allerlei meningen over de vervuiling op onze planeet en twee meisjes praten over hun voortdurende honger en de synchronisatie van hun menstruatie. In de video wordt pijnlijk duidelijk welke systemen deze personen voortbewegen.

Jaehun Park (KR, 1986)

In ons land behaalde Park zijn masters aan de Koninklijke Academie in den Haag. Voor hij naar Nederland kwam, woonde en studeerde Park aan de Kunstacademie in Seoul, een stad in Zuid-Korea die zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkelde tot een van de grootste metropolen ter wereld. Park’s werk is sterk beïnvloed door de op geld gebaseerde mentaliteit van die stad en de bijbehorende massaproductie. Zijn humorvolle kritiek uit zich in 3D animaties, foto’s en installaties. Onderwerpen waarop hij zich richt: eenvoudige constructie-elementen, bewegwijzering in een shoppingcenter, advertentiedisplays, speelgoed, simpele gebruiksvoorwerpen en sanitaire ruimtes (douchecabines). In zijn werk plaatst hij deze gebruiksvoorwerpen in ruimtes die verband houden met de rituele structuren die het postkapitalisme en consumentisme eigen zijn. Zo wordt elk object een drager van de religie die kapitalisme heet.

Matthijs Jeuring (NL, 1997)

Beëindigde dit jaar zijn opleiding aan de afdeling Fine Art van de AKI in Enschede. In zijn schilderijen tref je een paradoxale werkelijkheid aan. Zo kan een verlaten gebouw heel goed dienen als een laatste rustplek van een dier, maar het kan evengoed ook vruchtbare grond zijn voor haat en culturele decadentie. Matthijs Jeuring laat zich inspireren door de gnostiek en het bovennatuurlijke. Zijn schilderijen zijn heel persoonlijke uitingen van het onderbewustzijn. Ze brengen een veelal profetische inhoud aan het licht. Jeuring hecht aan schijnbaar toeval en transcendentie, en gebruikt graag psychologische technieken en rituelen bij het ontstaan van zijn werk. In zijn droomachtige schilderijen toont hij een doorlopend narratief dat zich chronologisch lijkt te ontwikkelen.

En daarmee doet hij een direct beroep op de verbeelding van de toeschouwer. Matthijs Jeuring is genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije schilderkunst 2020.

Tomas Baker Feijo (PT, 1995)

Kwam dit jaar van de Gerrit Rietveld Academie, richting fotografie en is een groot liefhebber van graffiti. Op die academie ontwikkelde hij een gemengde techniek van fotografie en quilting (een handwerktechniek voor textiel). De afgelopen maanden bleef Baker Feijo door de lock down gedwongen op zijn atelier en ontwierp hij met behulp van deze techniek diverse quilts, die hij nu laat zien. Elke quilt is 84 x 118 cm en bestaat uit drie lagen stof die doorgenaaid zijn, waarvan er een bedrukt is met een foto. Op die foto’s is een afdaling in een technische opslagruimte van een metro te zien: een plek onder het oppervlak van elke moderne stad. De quilts zijn samengevoegd als een soort boek, maar kunnen ook makkelijk weer uit elkaar gehaald worden. Quilting en graffiti zijn volgens Baker Feijo verwant aan elkaar vanwege hetzelfde doel. Het zijn middelen waarmee uiting wordt gegeven aan solidariteit met degenen aan de onderkant van de maatschappij.

================================================================================

De expositie HERE WE ARE NOW is van za 3 oktober t/m za 12 december te zien, wo t/m za 11 -17 uur, ARWE, Jeruzalemstraat 4, Gouda Centrum. 10 minuten lopen vanaf station Gouda.