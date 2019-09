Henk Wildschut vertelt bij Fotografencafé Kasteel Woerden over zijn werk rond het thema immigratie en vluchtelingen. Daarbij geeft hij inzicht in zijn werkwijze en laat hij welke invloed media en journalistiek heeft op onze beeldvorming.

Ruim 15 jaar was de rode draad in zijn werk de Europese vluchtelingen problematiek. Hij richt zich niet op de hartverscheurende individuele persoonlijke verhalen. Toch zijn de vluchtelingen voortdurend en op veelzeggende wijze aanwezig, via hun pogingen om een thuis te creëren en te overleven.

In zijn boek Ville de Calais volgt hij de opkomst en ondergang van de informele vluchtelingen-stad net buiten de stadsgrenzen van het Franse stadje Calais. Het foto boek is voor Wildschut de ideale manier om zijn verhaal te vertellen en over dit onderwerp publiceerde hij er drie. Shelter (2011), Ville de Calais ( 2017) en het boek Rooted (2019). Met Ville de Calais won hij de ‘Nederlandse Fotoboekenprijs 2019’