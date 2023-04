Hendrik & Paula Kerstens: Self – Reflective

terug

Museum Hilversum presenteert van 8 april tot en met 25 juni een grote mid-career overzichtstentoonstelling van fotograaf Hendrik Kerstens. In Self – Reflective brengt het museum voor het eerst in tien jaar de kenmerkende indringende portretten van Kerstens weer samen. ‘De tentoonstelling geeft een bijzonder mooie reflectie op de ontwikkeling van Kerstens werk’, aldus museumdirecteur Fleur van Muiswinkel. ‘Naast verrassende topstukken is ook niet eerder getoond nieuw werk te zien, zoals een recent driedimensionaal werk.’

© Hendrik Kerstens

Hendrik Kerstens werkt al jarenlang met zijn dochter Paula als vast model voor zijn portretten. In de portretten vindt een spel plaats met de Vlaamse-Hollandse portretkunst van eenvoud en alledaagsheid. De voorwerpen zijn geen historische attributen, maar toespelingen op vormen van kleding die we kennen als symbolen van religie of wereldlijk aanzien, zoals taartranden, slagroomspuiten of een dweil.

Verschuiving auteurschap

Inmiddels is Paula volwassen en afgestudeerd in de kunstgeschiedenis. Gedurende de jaren heeft haar kunsthistorische kennis de beelden meer gevoed en is de invloed op haar beeltenis steeds groter geworden. ‘Zo staat bijvoorbeeld de monitor van de digitale camera bij het fotograferen op háár gericht’, aldus Hendrik Kerstens. ‘De serie Paula wordt langzamerhand een reeks waarin het niet langer van een individuele maker is maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Misschien neemt Paula uiteindelijk het kunstenaarschap wel helemaal over’, aldus Kerstens. ‘Ouderschap betekent immers dat je je kind tijdelijk mag lenen van het leven. Nu komt de tijd dat ik haar aan het leven terug ga geven.’

Fascinerend en actueel

‘Dat het emanciperende model de dochter van de fotograaf is, die ook uiteindelijk het kunstenaarschap en de bedrijfsnaam overneemt, maakt het project Paula van Hendrik & Paula Kerstens bijzonder fascinerend en actueel’, vertelt Van Muiswinkel. De tentoonstelling in Museum Hilversum is geen afsluitende terugblik of een overzicht; de Kerstens-studio is nog volop in bedrijf.

Publicatie

De tentoonstelling is een samenwerking met Universiteit Leiden: kennis- en onderzoekscentrum voor de fotografie. Gastcurator is Maartje van den Heuvel, conservator Fotografie bij de Bijzondere Collecties van Universitaire Bibliotheken Leiden. De Leidse fotocollectie is de oudste fotohistorische fotocollectie van Nederland en vormt hart van het kenniscentrum aan Universiteit Leiden voor geschiedenis en theorie van de fotografie. Bij de tentoonstelling verschijnt in samenwerking met Universiteit Leiden bij uitgeverij Wbooks een gelijknamig boek, waarin alle tot nu toe verschenen foto’s van de serie Paula zijn opgenomen. Het boek is verkrijgbaar in de museumshop van Museum Hilversum.