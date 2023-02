Haute Photographie Rotterdam 

terug

De internationale fotografiebeurs Haute Photographie is van 8 tot en met 12 februari 2023 te vinden in het Keilepand in Rotterdam. Het vijfdaagse evenement met meer dan 50 (inter)nationale fotografen is gecentreerd rond een groepstentoonstelling van 1250m2 en presenteert fotografie uit het verleden (vintage), het heden (hedendaags) en de toekomst (talenten). Denk aan het Rotterdamse duo Schilte & Portielje, Kevin Osepa, Jonas Bjerre Poulsen, Marcus Schaefer en Sara Punt en aanstormend talenten Sam Warnaar en Asha Swillens.

© Schilte & Portielje

Bonte verzameling fotografie

De boutique fotografiebeurs toont dit jaar veel kleur, vanuit de fashion hoek, maar ook prachtige reisfoto’s, food en zelfs katten spelen een grote rol op Haute Photographie. Een greep uit de hoogtepunten:

Franse fashion fotograaf Laura Bonnefous – Serie Kilamba (gemaakt in opdracht van Louis Vuitton voor de boekenserie ‘Fashion Eye’). In de serie verkent Bonnefous Kilamba, een stad in Angola die economisch draait op Chinese investeringen. De drang om deze plek te verkennen, om de sociale en structurele problemen te leren begrijpen, dat was voor mij de essentie. In het werk zie je middels kleuren en vormen de verbinding tussen Afrika en China. Bonnefous is tijdens de beurs op bezoek in Nederland.

– Serie Kilamba (gemaakt in opdracht van Louis Vuitton voor de boekenserie ‘Fashion Eye’). In de serie verkent Bonnefous Kilamba, een stad in Angola die economisch draait op Chinese investeringen. De drang om deze plek te verkennen, om de sociale en structurele problemen te leren begrijpen, dat was voor mij de essentie. In het werk zie je middels kleuren en vormen de verbinding tussen Afrika en China. Bonnefous is tijdens de beurs op bezoek in Nederland. Joep Hijwegen – in essentie is Hijwegen straatfotograaf, en slentert hij 24/7 de stad door, geleid door instinct en gevoel. De foto’s zijn ongepland, ongescript, met vreemden en in plaats van gefocust op het dagelijks leven zoals bij de meeste straatfotografen, volledig gefocust op tijdsgeest en eigen ervaringen; in heftige regen, op drukke straten waarin iedereen opgaat in zijn eigen wereld. Op Haute Photographie worden exclusieve beelden getoond die hij schoot tijdens zijn wereldreis afgelopen jaar, in onder andere New York, Toronto en meer.

– in essentie is Hijwegen straatfotograaf, en slentert hij 24/7 de stad door, geleid door instinct en gevoel. De foto’s zijn ongepland, ongescript, met vreemden en in plaats van gefocust op het dagelijks leven zoals bij de meeste straatfotografen, volledig gefocust op tijdsgeest en eigen ervaringen; in heftige regen, op drukke straten waarin iedereen opgaat in zijn eigen wereld. Op Haute Photographie worden exclusieve beelden getoond die hij schoot tijdens zijn wereldreis afgelopen jaar, in onder andere New York, Toronto en meer. Fleur Huijsdens – met haar afstudeeropdracht/serie Felis Silvestris Catus trekt zij veel bekijks. Op het eerste gezicht lijken het vrolijke, kleurrijke kattenfoto’s, maar als je goed kijkt zijn het katten met menselijke trekjes. Een knipoog dat katten dienen als spiegel voor de emoties die mensen op de felines projecteren.

– met haar afstudeeropdracht/serie Felis Silvestris Catus trekt zij veel bekijks. Op het eerste gezicht lijken het vrolijke, kleurrijke kattenfoto’s, maar als je goed kijkt zijn het katten met menselijke trekjes. Een knipoog dat katten dienen als spiegel voor de emoties die mensen op de felines projecteren. Gaby Fling – de beelden van Fling spatten van kleurrijke composities en esthetische invalshoeken uit elkaar. Vrouwelijkheid en voedsel zijn twee veel terugkerende ingrediënten in haar werk. Met haar achtergrond in mode weet ze precies wat werkt.

Sportieve platen: 115 jaar Feyenoord in beeld en vintage boksfoto’s



De Rotterdamse voetbalclub is op 19 juli 1908 opgericht. Ter ere van het 115-jarig jubileum van Feyenoord in 2023 toont Haute i.s.m. het Nationaal Archief, 55 nog nooit eerder vertoonde/geprinte werken voor een expositie. Vintage beelden van vlak na de oorlog t/m eind jaren 80 met Mister Feyenoord zelf Coen Moulijn, en natuurlijk Willem van Hanegem, Ruud Gullit en Johan Cruijff.



Naast een blik terug in de tijd op en rond het voetbal, zal er een speciale expositie met vintage boksfoto’s (1920-1950) te zien zijn. Zo brengt Haute Photographie een eerbetoon aan boksen met een unieke binnenkijker in deze wereld, aangevuld met iconische boks beelden.

Belangrijke informatie en openingstijden

Locatie: Keilepland | Adres: Keilestraat 9, Rotterdam | www.haute-photographie.com

Openingstijden: 8 februari: Preview + VIP Opening op uitnodiging, 9 t/m 11 februari: 10.00-18.00, 12 februari: 10.00-17.00