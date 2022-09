Haute Photographie Amsterdam op Museumplein

terug

Het bijzondere concept Haute Photographie – dé fotografiebeurs – zal van 15 t/m 18 september 2022 voor het eerst in Amsterdam worden gehouden, en wel op het Museumplein. Deze bijzondere en unieke locatie wordt het decor van het evenement en op deze historische plek zal een speciaal jubileum van Ajax gevierd worden.

Visualisatie Haute Photographie Museumplein





Het Museumplein ligt in de achtertuin van het Rijksmuseum en precies naast de vijver zal het plein worden omgetoverd tot pop-up museum van 1000m2. Het vijfdaagse evenement is 15 tot en met 18 september open voor publiek, de officiële opening vindt plaats op 14 september. Het programma wordt versterkt door een randprogramma met naast de focus op fotografie van wereldniveau ook veel aandacht voor nieuw talent. Daarnaast zal er een exclusieve boekenmarkt gecureerd door Artibooks aanwezig zijn. Ook aan de inwendige mens is gedacht, zo zal er een restaurant te vinden zijn op de beurs, compleet verzorgd door een gerenommeerde sterrenchef die dol is op fotogenieke kunst op een bord. Een grote rol is weggelegd voor de uiterst bijzondere samenwerking met Ajax met archiefbeelden.

Bezoekers kunnen de vele kanten van fine art fotografie ontdekken en genieten van inspirerende creaties en hun makers, zoals Micky Hoogendijk, Albert Watson, Campbell Addy en Sara Punt. Haute Photographie zal een ontmoetingsplek zijn voor kunstenaars, curatoren, verzamelaars – beginnend en ervaren – en iedereen met een voorliefde voor fotografie.

Ajax viert uniek jubileum en toont exclusieve archieffoto’s

Waar bij fotografie niet meteen de link wordt gelegd met Ajax, speelt het wel degelijk een rol bij de voetbalclub. Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat Ajax een prestatie leverde die op voetbalgebied waarschijnlijk nooit meer geëvenaard gaat worden.

In 1971/72 speelde Ajax een van de allerbeste seizoenen ooit. Het eindigde in de competitie op de eerste plaats en wist ook de KNVB Beker, de Europacup I, de Wereldbeker en de Europese Supercup te winnen. Een jubileum om niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.