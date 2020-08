Vijf jaar na de succesvolle introductie van de ‘Haute Photographie’ beurs besloot Roy Kahmann dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk. Online veilingplatform ‘Haute Auctions’ is geboren uit zijn blijvende verlangen om de fotografiewereld een nieuwe impuls te geven. Een digitale bestemming die aficionados wereldwijd op het puntje van hun stoel belooft te brengen.

© Paul Cupido

De laatste seconden van sommige veilingen zullen tot zinderende spanning leiden. De eerste line-up bevat wervelende stukken van William Klein, Roland Fischer, Bastiaan Woudt, Desiree Dolron, Jasper Krabbé en Paul Cupido. Onder de stukken bevindt zich een uniek portret van Andy Warhol en een pigment print sequence uit archief. Opbrengstschattingen variëren van 7.500 tot 25.000 euro.

‘Sotheby’s’, ‘Christie’s’ of ‘Phillips’ zijn doorgaans the usual suspects wanneer men over premium veilingen spreekt. Met ‘Haute Auctions’ wil Kahmann, een van de grootste Nederlandse vertegenwoordigers in de fotografiewereld, een nieuw en internationaal geluid brengen tussen de klassieke zwaargewichten, maar ze tegelijkertijd ook complementeren.

Daarvoor strikte hij Jop Ubbens (voormalig directeur Christie’s Nederland) in zijn adviesraad en Margitte Verwoerdt (voormalig specialist Post-War & Contemporary Art, Bonhams) als mede-curator en organisator. Kahmann zet zich al sinds jaar en dag in voor de nieuwe lichting waarbij naar eigen zeggen timing essentieel is: “Dit is het juiste moment om de topwerken van kunstfotografen prominenter online ter verkoop te presenteren en tegelijkertijd onontdekt talent exposure te geven.”

Binnenlands talent, buitenlandse visie

Niet alleen creaties van gevestigd, maar ook opkomend Nederlands talent gaan onder de hamer. “Wij willen internationale kwaliteit veilen maar ons ook richten op nationale namen. Het is belangrijk dat hun oeuvre buiten landsgrenzen gezien wordt. Daarom veilen wij uitsluitend schaarse exemplaren waarvan bijvoorbeeld de editie uitverkocht is,” zegt Margitte Verwoerdt.

Unieke remote previews met experts

Voor de belangrijkste werken worden bezichtigingen op afstand aangeboden, met behulp van video impressies. Geïnteresseerden kunnen hiermee op voorhand de veilingparels bewonderen en inspecteren, terwijl een expert nadere context en uitleg geeft aan het object dat geveild wordt.