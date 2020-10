Via hauteauctions.com kunnen nationale en internationale kunstverzamelaars belangrijke 20ste eeuwse en hedendaagse werken aankopen en verkopen, onder begeleiding van hoog aangeschreven experts uit het team. Op 13 oktober aanstaande vindt om 18.00 uur de allereerste veiling plaats. Haute Auctions is een initiatief van kunstverzamelaar, galeriehouder en uitgever van fotoboeken en fotografiemagazines Roy Kahmann.

Geveild worden werken van onder andere Helmut Newton, Henri Cartier-Bresson, Bastiaan Woudt, William Klein, Desiree Dolron, Jasper Krabbé en Ed van der Elsken. Onder de stukken bevinden zich unieke portretten van Andy Warhol, Linda Evangelista, Cindy Crawford en Arnold Schwarzenegger. Zowel diehard fotografie enthousiastelingen op zoek naar limited editions of mensen die simpelweg iets moois aan de muur willen hangen, kunnen tijdens deze veiling terecht. In totaal zijn er 63 lots met een waarde tussen de €500 en €100.000. Biedingen starten vanaf 30 september en worden begeleid door veilinghuis Invaluable, via invaluable.com.

Uniek ten opzichte van andere veilinghuizen is de presentatie door middel van korte video’s online. Hierdoor kunnen potentiële kopers meer van de foto en de achtergrond, zoals de totstandkoming van het beeld, alsmede het gevoel van schaal en de uitstraling te weten komen. Daarnaast onderscheidt het veilingplatform zich door out of the box te kijken naar de objecten die zij veilen. Zo wordt onder andere het object BUTT X-Ray meegenomen, een röntgenfoto van een speelgoedautootje in het rectum van televisiepersoonlijkheid Ryan Dunn, gemaakt in de film Jackass: The Movie uit 2002. Dit object is in eerste instantie niet gemaakt om kunst te zijn, maar is een onuitwisbaar stuk geschiedenis in de mediacultuur.

Andere specialisten binnen het team van Haute Auctions zijn curator en medeorganisator Margitte Verwoerdt, voormalig specialist Post-War & Contemporary Art bij Bonhams, en adviseur Jop Ubbens, voormalig directeur Christie’s Nederland.

Roy Kahmann zet zich sinds jaar en dag in voor fotografen en lanceert Haute Auctions uit zijn blijvende verlangen om de fotografiewereld een nieuwe impuls te geven. “Dit is het juiste moment om de topwerken van kunstfotografen prominenter online aan te bieden en te presenteren en tegelijkertijd Nederlands en onontdekt talent meer exposure te geven. Met Haute Auctions wil ik namelijk ook een lans breken voor Nederlandse fotografen.” Margitte Verwoerdt: “Nederlandse fotografen dringen niet makkelijk door tot de internationale veilingmarkt. Daarom vinden wij het belangrijk dat het oeuvre van Nederlandse fotografen buiten de landsgrenzen een grotere afzetmarkt krijgt. Wij veilen daarom werken van internationale kwaliteit en kijken verder dan alleen de gevestigde namen.”

Haute Auctions wil twee veilingen per jaar organiseren. Naar verwachting zal de volgende editie februari 2021 plaatsvinden, inbreng daarvoor is al mogelijk. Voor de veiling van 13 oktober dienen gegadigden zich online te registreren. Er wordt aangeraden dit minimaal 48 uur van tevoren te doen.