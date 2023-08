terug

Nieuw: Hasselblad XCD 4/28P Lichtgewicht groothoekobjectief

Transcontinenta, distributeur Hasselblad Benelux, kondigt het Hasselblad XCD 4/28P groothoekobjectief aan voor de Hasselblad X2D en X1D middenformaat camera’s.

Het Hasselblad XCD 4/28P groothoekobjectief komt overeen met een brandpuntsafstand van 22 mm, weegt slechts 245 gram, is 43,5 mm lang en heeft een diafragma van F4.0. Dankzij het superieure optische ontwerp dat een uitstekende beeldkwaliteit levert en de nauwkeurige scherpsteltechnologie voor snelle opnamen, legt de XCD 4/28P een breed scala aan buitengewone scènes vast, van natuur, mensen en straten in de stad tot stedelijke architectuur.

Ongeëvenaarde optische prestaties, ongekende snelheid

Het objectief borduurt voort op de innovatieve designtaal van de objectieven uit de Hasselblad XCD-serie, met een metalen behuizing en een scherpstelring die subtiel gegraveerd is met een Hasselblad “H”-patroon, als teken van Hasselblad’s onafgebroken traditie van uitmuntend vakmanschap.

De XCD 4/28P is ook voorzien van een lineaire stappenmotor en een lichtere, kleinere scherpstel lensgroep. Bij gebruik met de PDAF-technologie van de X2D 100C kan de groep scherpstellende lensdelen snel het scherpstelpunt bereiken en tot een nauwkeurige stop komen. Dit zorgt voor snelle, nauwkeurige en responsieve scherpstelling, zodat de scène wordt vastgelegd voordat de ontspanknop wordt ingedrukt.

Universeel inzetbaar

Het vastleggen van een klassiek “concert” van licht en schaduw begint met het objectief. De XCD 4/28P heeft een optische structuur van negen elementen in acht groepen, waaronder twee asferische elementen en één ED-element, die zorgen voor een uitstekende beeldvorming terwijl chromatische aberratie effectief onderdrukt wordt. Met een zorgvuldig ontworpen constructie heeft dit objectief een compact formaat én biedt het krachtige prestaties om te voldoen aan de resolutie vereisten van 100 miljoen pixels. Dit objectief levert scherpe opnamen met hoge resolutie en precisie, van het midden tot de randen, waardoor een verbluffende beeldkwaliteit over het hele beeld wordt bereikt.

Een iets bredere beeldhoek maakt duidelijk grotere scènes mogelijk. Het groothoekobjectief met een vergelijkbare brandpuntsafstand van 22 mm en een diafragma van F4.0 maakt het eenvoudig om de natuur, straatcultuur en stedelijke architectuur vast te leggen. Met een minimale scherpstelafstand van 22 cm en een vergroting van 1:6 maak je moeiteloos prachtige close-ups van bloemen, gerechten en nog veel meer.

De kleine en krachtige centraalsluiter in het objectief ondersteunt opnamen met flitssynchronisatie bij alle sluitertijden, zelfs 1/4000s. Maak foto’s met flits in fel zonlicht om het dynamische samenspel van onderwerpen vast te leggen, waarbij je onderwerp wordt benadrukt en de achtergrond donkerder wordt.

Unieke aspecten op een rij:

Lichtgewicht groothoekobjectief (245 gram) voor o.a. straatfotografie

Equivalent van 22 mm brandpuntsafstand

Close-up met minimale scherpstelafstand van 22 cm en 1:6 vergroting

Optisch ontwerp met negen elementen in acht groepen, asferische en ED-elementen

Uitstekende beeldvorming met onderdrukking van chromatische aberratie

Geschikt voor hoge resolutie camera’s tot 100 miljoen pixels

Lineaire stappenmotor en kleinere scherpstel lensgroep voor snelle en nauwkeurige scherpstelling

Centraalsluiter ondersteunt flitssynchronisatie tot en met 1/4000s

Metalen behuizing met Hasselblad “H”-patroon op de scherpstelring

Onderdeel van de Hasselblad XCD-serie met innovatieve designtaal

Beschikbaarheid en prijs

De Hasselblad XCD 4/28P is vanaf nu leverbaar via de Hasselblad dealers in de Benelux voor een adviesverkoopprijs van € 1899,00 inclusief btw.