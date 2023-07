Happy Holidays in Museum Hilversum

terug

Museum Hilversum presenteert deze zomer de tentoonstelling Happy Holidays, waarin de internationale fotografen Enda Bowe, Garrod Kirkwood, Natacha de Mahieu, Martin Parr en Thomas Struth het fenomeen vakantie en massatoerisme onderzoeken. De één viert de vakantie terwijl de ander juist vragen stelt. Ook de Nederlandse fotograaf Sander van Wettum, kunstenaars Helen Dowling en Samson Kambalu nemen je mee op reis. ‘Het is een rondgang naar bekende en minder bekende toeristische plekken op aarde’, aldus museumdirecteur Fleur van Muiswinkel. Happy Holidays is van 1 juli tot en met 10 september 2023 te zien.

© Martin Parr/Magnum Photos, Ooh La La, Holland, 1997

De fotografen tonen in de expositie Happy Holidays werken die zich laten inspireren door het recreatief reizen en de afwegingen die mensen hierin maken. Een verscheidenheid aan standpunten, de fascinatie voor toerisme, het landschap, het menselijk gedrag en wat ons verbindt. ‘De één zoekt de stilte op in de natuur, de ander dompelt zich onder in de drukte van de stedelijke omgeving. Allemaal zijn we op zoek naar een nieuwe ervaring om onze kennis over de wereld en onszelf te verrijken’, aldus Fleur van Muiswinkel. ‘En dankzij de humor, de romantische blik of een verscholen kritische ondertoon is er steeds iets nieuws te ontdekken.’

© Garrod Kirkwood, The Hubbucks, onderdeel van de serie England, 2018

Naar het strand als Happy Holiday

De tentoonstelling heeft een opvallend campagnebeeld; de foto is gemaakt door de Britse kunstenaar, filmmaker en visuele verhalenverteller Garrod Kirkwood (UK). ‘Een herkenbaar beeld dat voor vele van ons herinneringen oproept. We zien overvolle auto van een Britse familie die op weg zijn naar de zee’, vertelt Van Muiswinkel. ‘Boven op het dak ligt een parasol, een opblaasbeest en luchtbedden. De ramen staan open en één van kinderen hangt uit het raam. Ze straalt. Je voelt het enthousiasme en de spanning van het avontuur.’

Iconische werken

Happy Holidays toont een aantal iconische werken uit de fotografiegeschiedenis. Zoals het werk van de wereldberoemde fotografen Martin Parr (UK) en Thomas Struth (DE). Het zijn werken die al geruime tijd niet meer in Nederland te zien zijn geweest. Deze fotografen onderzochten jarenlang wereldwijd het gedrag van mensen op toeristische plekken. Maar in tegenstelling tot veel toeristen, leggen ze de focus van hun foto’s niet op het wereldberoemde cultureel erfgoed maar juist op de kijker zelf. ‘Parr staat bekend om zijn unieke manier om de eigenaardigheden van het gewone leven vast te leggen’, aldus Van Muiswinkel. ‘In de expositie zijn twee series te zien die speciaal voor Museum Hilversum zijn samengesteld. Hij neemt ons mee naar stranden en toeristische plekken over de hele wereld.’

Meer te zien

Sander van Wettum (NL) en Natachia de Mahieu (BE) onderzoeken en bevragen het fenomeen massatoerisme. Bij De Mahieu staat de locatie en de authentieke ervaring centraal, terwijl bij Van Wettum architectuur een hoofdrol speelt. Enda Bowe (IE) gaat op reis naar New York. Met als resultaat een visueel document aangevuld met een literaire tekst van de Ierse schrijfster Lucy Caldwell, over een reis waarin de grens tussen heden en verleden soms nauwelijks te duiden is. Grenzen vervagen ook in het werk van Samson Kambalu (UK) maar dit keer is het de grens tussen stilstaand en bewegend beeld en beeldend kunstenares Helen Dowling (UK) neemt ons in haar video mee naar een wereld die zich ergens bevindt tussen dromen, werkelijkheid, boven water en onder water.

