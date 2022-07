Hapé Smeele en Bram Tackenberg in Kasteel Woerden

terug

Bram Tackenberg

Maandag 1 augustus 2022 Kasteel Woerden.

19.00 uur Fotoplaza met :

Rox Klijn

Ik voel hard en ik kijk zacht. Dat zeg ik als ik mijn werk uitleg. Of mezelf. Of dat probeer. Mijn naam is Rox Klijn. En met mijn camera stel ik vragen die ik zonder nooit hardop aandurfde. Aan anderen en misschien nog wel meer aan mezelf. Over jezelf zijn zonder masker. Over lijf, gender en seksualiteit. Over leven en overleven. En ja, soms over hoe je verder leeft na de dood.

Kateryna Golovina

She is a 36 year old body painting and special effects artist form Kyiv, Ukraine. She fled from the war in her country. Still she would very much like to work, also during her stay in the Netherlands. She works in cooperation with a model and a photographer, in which she is the driving creating force. Her inspiriation comes from a deep desire, nowadays, to show the light side of life. To search for beauty and understanding in different people.

Annemieke Wijmer

Ze is een autonoom fotograaf afgestudeerd in mei 2022 aan de Fotoacademie Amsterdam. Via haar beelden en installaties onderzoekt zij hoe universeel onze vaak gecompliceerde relaties met andere mensen zijn. In onze verwoede pogingen op zoek naar de andere helft, raken we verblind en slagen we er vaak niet in om het ontbrekende stuk te ontdekken.

De blinde vlek is de metafoor die Annemieke gebruikt voor de dingen die verband houden met de ander, maar die we niet zien.

In haar project Everything is Two x Divided by Half onderzoekt zij de vraag of het mogelijk is om van twee weer één te maken.

www.annemiekewijmer.com

20.00 uur: Fotoverhalen: met Hapé Smeele en Bram Tackenberg in de Ridderzaal

Hapé Smeele (1962): ‘In de luwte van de tijd’

Hij is fotograaf en uitgever. Hij begon ruim dertig jaar geleden met portretfotografie voor tijdschriften en ontwerpbureaus. Na een paar jaar legde hij zich toe op eigen projecten, in veelal politiek-sociale fotodocumentaires.

naar documentair werk, naar stillevens en landschapsfotografie. Maar ook van een politieke invalshoek, naar een meer religieuze en poëtische kijk op het leven. In die lijn verscheen onlangs het boek ‘In de luwte van de tijd’

https://hapesmeele.nl/

Bram Tackenberg : ‘Het verhaal achter de woonkamers’

Hij is werkzaam als beeldend kunstenaar met als voornaamste medium portret- en documentaire fotografie. De focus in zijn werk ligt op het leven van alledag; hij is geïnteresseerd in hoe mensen zich verhouden tot hun leefomgeving en de spanningen daarbinnen. Sinds 2014 werkt hij aan de steeds verder uitdijende serie De Woonkamers en maakt hij steeds vaker werk met en voor mensen in gemeenschappen en wijken in verschillende Nederlandse steden.

https://www.bramtackenberg.nl/

21.15 uur: Portfolio Reviews met Katharina Pohlmann, Corrie de Kruif, Dies Groot en Roelant Meijer